港交所建議衍生權證最低價降至0.15元

擬取消牛熊證最低發行價

諮詢文件顯示，去年全年，其實有84%的衍生權證成交額，是以低於0.15元的價格成交。當中在0.15元以上則佔餘下16%成交，0.25元或以上成交僅佔3%（見表2）。港交所上市主管伍潔鏇表示：「隨着市場環境及投資者需求不斷演變，他們亦要致力確保結構性產品上市框架切合市場需要，並具備全球競爭力，相信今次諮詢提出的建議將促進產品創新、提升市場效率，同時維持市場質素及確保高水平的投資者保障。」

建議發行人最低資產淨值50億

為了減低發行人的行政負擔，其建議發行刊發上市文件時，就提供流通量所列明的最低服務水平，須符合聯交所不時刊發的最低服務水平。同時，該所亦提出，刪除刊發推出公告的規定，以及簡化結構性產品進一步發行的上市文件。根據建議，該所擬允許本身同時是發行人的證券交易商提供優惠，惟優惠應以收費折扣的形式提供。

另作為保障投資者的措施，今次在諮詢文件內，亦建議發行人的最低資產淨值規定，由原來的20億元提升至50億元，以及發行人必須為受監管實體。發行人（或擔保人或兩者各自的控股公司），亦必須獲得信貸評級機構給予投資級別評級，及刊發財務報告期限，由6個月縮短至3個月內。中銀國際股票衍生產品部董事朱紅表示，歡迎對聯交所聽取業界意見，建議調低衍生權證最低價及取消牛熊證最低價，以及擴大換股比率。她相信提高業界最低淨資產值門檻及要求取得評級，有助保障投資者。

她又認為，降低發行價的效果變相提高槓桿率，雖然會考驗發行商的功力，但業界可透過不同換股比例，可向參與者擴闊選擇。至於當局建議降低可供發行權證的ETF門檻，她料，有助輪證市場增加新元素，卻始終無礙主流ETF如與盈富基金（2800）掛鈎的輪證發行。