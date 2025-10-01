紫金黃金20萬人賺錢 今年最多 3新股首掛報捷 西普尼飈2.6倍膺「升幅王」

明報記者 邱潤青

紫金首掛收報120.6元，較招股價71.59元升68%，投資者每手帳面賺4901元，更以逾112.11億元成交額躋身第四大成交股份。該股獲超過35萬人認購，一手中籤率五成，近20萬人成功認購；相對今年5月上市的集資額最大新股寧德時代（3750），約31萬人認購僅有不足7萬人獲分派，明顯更照顧散戶利益。此外值得留意的是，截至昨日收市紫金黃金國際市值達3165億元，有機會在上市第10個交易日收市後獲快速納入恒生綜指，最快10月中納入港股通迎北水。

西普尼一手帳面賺7640元

另金表商西普尼昨一度勁升近3.4倍，高見100.4元，收報106元，仍大升2.58倍或76.4元，榮膺近年首掛「升幅王」（見表1）。升幅強勁亦令回報水漲船高，一手100股，成功認購該股的「幸運兒」不計手續費帳賺7640元。西普尼獲16.1萬人認購，一手中籤率1%，不足1萬人成功認購。

港股IPO改革方案生效將滿兩月，大多數新股選擇以不設回撥的機制B發行，散戶獲分貨難度大增之外，亦令「升幅王」頻密湧現。本報統計近五年港股IPO上市首日高升幅新股，發現銀諾醫藥（2591）及佳鑫國際資源（3858）與西普尼均為IPO改革後採機制B發行的新股。

智能座艙供應商博泰車聯亦錄得不俗升幅，昨升逾五成並以全日高位157元收市。一手20股，不計手續費帳賺1095.4元。

摯達科技金葉同日招股

昨日家用電動車充電樁供應商摯達科技（2650）及GEM板新股機電工程承建商金葉國際（8549）趕第三季尾班車同日啓動招股，並將於10月10日（下周五）上市（見表2）。兩新股均採機制B發行，一成於香港公開發售。摯達科技未引入基石投資者，但值得一提的是，該公司獲比亞迪（1211）投資，比亞迪持有摯達全球發售完成前3.52%股份。

另有藥企海西新藥創製及電商SaaS ERP（企業資源計劃）提供商聚水潭9月29日（本周一）通過上市聆訊，及截至昨晚10時再有最少7隻新股入表，包括A股上市公司華恒生物（滬：688639）。

[新股]