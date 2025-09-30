接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅

第一太平戴維斯指出，物業佔地約21,640方呎，現推出作公開招標，第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，過去10年九龍塘地區新發展項目供應有限，是次出售的物業在政府地契修訂及補地價後，總樓面面積應可再擴展，相信將為市場注入全新優質住宅項目。

電訊一代廣場銀主盤沽 8年貶56%

資料顯示，現有物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，於2020年7月提出申請時，估值逾5.64億元，當時雅居樂持有81.82%業權，項目至2023年3月進行強拍，當年雅居樂以底價9.66億元統一業權，較2020年7月提出申請時估值逾5.64億元高4.02億元或71%。若項目以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，每方呎樓面地價近1.5萬元。

另外，有「電訊王子」之稱、電訊一代集團創辦人羅珠雄，其持有的觀塘電訊一代廣場31樓A室，面積約3813方呎，由銀主以2180萬元售出，呎價約5717元。資料顯示，該物業原由羅珠雄於2015年3月以約4941萬元一手買入，最新成交價較8年前帳面貶值約2761萬元或56%。