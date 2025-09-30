港鐵屯門16區一期 收31份意向

有關項目於昨午2時截收意向書，由於港鐵接受發展商於網上遞交意向書，故昨日到場的發展商為數不多，據記者現場所見，僅會德豐及另一發展商，即合共兩家發展商到場。據港鐵公布，項目至截收前，合共收到31份意向書，公司將盡快落實有關招標安排。

港鐵稱盡快落實有關招標安排

今次有份遞交意向書之發展商，包括新地（0016）副董事總經理雷霆表示，該集團有就相關項目遞交意向。另據了解，長實（1113）、恒地（0012）、信置（0083）、嘉華（0173）、華懋、英皇（0163）、泛海（0129）、建灝地產亦有遞交意向書。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目接獲31份意向書屬正常，但最終的入標數字，與接獲意向書數目多少並無關連。他又指出，海珠路官地上月獲收8份標書，已超過市場預期，證明多家發展商對屯門的未來市况，包括新的港鐵站和區內換樓客需求，均抱有信心，而今次港鐵項目有直接的鐵路效應加持，料可順利批出。

屯門第16區站第一期物業發展項目，位處整個第16區站的東北面部分，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，住宅總樓面最高為60.11萬方呎，預計可建逾1000伙。綜合各大測量師行，項目估值約13.9億至20.4億元，每方呎樓面地價估值約2320至3400元。港鐵物業及國際總監鄧智輝早前曾表示，整個屯門第16區發展項目，涉樓面逾400萬方呎，項目將設商場、社區設施等。翻查資料，規劃署早於2022年向城規會提出修訂《屯門分區計劃大綱核准圖》，項目擬建18幢10至45層高的住宅，預計提供8148伙住宅單位，住宅總樓面涉約394.7萬方呎。鄧智輝當時稱，未來12個月亦會推出東涌東站項目第2期。