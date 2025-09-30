嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊剛過去的周末連錄5宗成交，令本月累錄23宗買賣個案，其中嘉湖山莊景湖居4座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以442萬元沽出，實呎1萬元。原業主2023年4月500萬元買入，帳面蝕58萬元或12%，連使費料實蝕約97萬元或19%。

太古城3房連約實呎破2萬 4個月新高

此外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城紫樺閣高層A室，實用面積1114方呎，3房1套連工人房間隔，望東九一帶海景，以2300萬連租約成交，實呎20,646元，新買家待租約完結後收回自用。

上述單位原業主2020年2670萬購入，帳面蝕讓370萬元或約14%，連使費料實蝕約533萬元或20%。

愉景灣4期複式2180萬沽 創同類3年新高

另中原地產分行經理胡文翰表示，愉景灣4期碧濤軒一周罕見連錄兩宗頂層複式戶成交，其中愉景灣道16號頂層戶，實用面積1903方呎，5房1套間隔，連天台，成交價2180萬，實呎11,456元，成交價創4期碧濤軒同類單位近3年新高。原業主2017年12月2680萬元購入，帳面蝕500萬元或約19%，連使費料實蝕約663萬元或25%。

市場再錄得「新香港人」入市。利嘉閣地產營業董事鍾肇基稱，西環寶翠園5座高層H室，實用面積約1111方呎、3房1套連工人套房間隔，望海景，以2778萬易手，實呎約2.5萬元。據悉，原業主2017年11月以約3100萬元購入，帳面蝕讓322萬元或約10%，連使費料實蝕約513萬元或17%。