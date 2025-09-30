woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型

灣仔活道15號舊契項目「woodis」，昨上載樓書，涉及167伙，戶型提供1房至3房1套間隔，預計關鍵日期為2027年2月28日，樓花期約17個月。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目設於中環國際金融中心一期的示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀。據樓書顯示，標準單位方面，最多為實用面積343至431方呎的兩房戶，共110伙，佔約66%，另有13伙特色戶。

至於天御則繼上周以3.54億元、實呎7.5萬元沽出一期一伙全層特色戶後，昨上載同屬現樓的二期樓書，位於整個項目第1座，涉及66伙，實用面積2682至12,582方呎，屬4房4套至5房5套大單位間隔，其中最矚目為52至55樓頂層三複式Penthouse 52W單位，實用面積12,582方呎，設1283方呎平台及2186方呎天台及泳池，低層為客廳及飯廳，三邊均設有平台，中層設有4房4套及家庭區，而上層則設有「總統套間」、內設浴室及書房，另設健身房及桑拿房，單位於3樓設有私人升降機大堂，內置旋轉樓梯。

此外，新地副董事總經理雷霆表示，天璽．天二期實際何時推出，需視乎滿意紙批出的時間，但「應該很快」。項目二期共設584伙，雷霆指出，今期設三大區域，昨日先公布Elite Zone提供462伙，由1房到4房1套連工作間間隔。另中海外（0688）旗下已屆現樓的南區赤柱灘道六號，昨以1.07億元售出11號屋連車位，實用面積3171方呎，4房4套設計、連233方呎平台、1717方呎花園和785方呎天台等、實呎3.37萬元。項目本月已錄得兩宗一手成交，吸金料逾2.13億元。