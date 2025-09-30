明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型

【明報專訊】雖然今年錄得不少新盤撻訂個案，惟市場憧憬美國繼續減息，本港樓市氣氛持續升溫，發展商亦加快推盤步伐，其中恒地（0012）灣仔活道「woodis」，以及恒地與新世界合作的西半山天御二期，昨同日上載樓書。此外，已屆現樓的新地（0016）啟德天璽．天二期昨亦公布Elite Zone戶型分佈。

灣仔活道15號舊契項目「woodis」，昨上載樓書，涉及167伙，戶型提供1房至3房1套間隔，預計關鍵日期為2027年2月28日，樓花期約17個月。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目設於中環國際金融中心一期的示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀。據樓書顯示，標準單位方面，最多為實用面積343至431方呎的兩房戶，共110伙，佔約66%，另有13伙特色戶。

至於天御則繼上周以3.54億元、實呎7.5萬元沽出一期一伙全層特色戶後，昨上載同屬現樓的二期樓書，位於整個項目第1座，涉及66伙，實用面積2682至12,582方呎，屬4房4套至5房5套大單位間隔，其中最矚目為52至55樓頂層三複式Penthouse 52W單位，實用面積12,582方呎，設1283方呎平台及2186方呎天台及泳池，低層為客廳及飯廳，三邊均設有平台，中層設有4房4套及家庭區，而上層則設有「總統套間」、內設浴室及書房，另設健身房及桑拿房，單位於3樓設有私人升降機大堂，內置旋轉樓梯。

此外，新地副董事總經理雷霆表示，天璽．天二期實際何時推出，需視乎滿意紙批出的時間，但「應該很快」。項目二期共設584伙，雷霆指出，今期設三大區域，昨日先公布Elite Zone提供462伙，由1房到4房1套連工作間間隔。另中海外（0688）旗下已屆現樓的南區赤柱灘道六號，昨以1.07億元售出11號屋連車位，實用面積3171方呎，4房4套設計、連233方呎平台、1717方呎花園和785方呎天台等、實呎3.37萬元。項目本月已錄得兩宗一手成交，吸金料逾2.13億元。

相關字詞﹕樓書資料 赤柱灘道六號 天璽．天 天御二期

上 / 下一篇新聞

期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅