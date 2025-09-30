今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高

儘管新盤交投氣氛保持活躍，但一手新盤單位買家的撻訂情况，卻屬近年最嚴重。綜合市場資訊，今年迄今整體一手新盤單位撻訂宗數已高約540宗，除超過去年全年總數約530宗外，更創一手銷售新例生效後的按年新高紀錄。

可留意是，今年1月至5月期間，每月錄得的新盤撻訂個案介乎25至30宗，基本上屬正常水平，惟自年中開始，情况開始急劇惡化。綜合市場資訊，今年6月、7月錄得的撻訂個案，分別飈升至約155宗、130宗，屬今年新盤撻訂個案的高峰；直到今年8月、9月，才回落至約60宗、55宗的水平。

6至7月每月升至逾130宗撻訂

至於撻訂個案最多樓盤，為信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作，2022年中以高價開售（首推折實均呎逾1.76萬元）、今年中開始收樓的元朗錦田柏瓏系列，6月至9月期間共錄約240宗撻大訂，佔今年市場總撻訂宗數近45%。發展商早前透過減價逾一成作招徠，發售柏瓏的待售餘貨及重推撻大訂單位，6月底至今累沽約260伙，成交實呎介乎1.4萬至1.5萬餘元、套現約24億元，銷情不俗。其他錄得較多撻大訂個案的大型樓盤，包括九建（0034）發展、同樣已屆現樓的將軍澳海茵莊園，7月時曾連錄約43宗撻大訂，發展商其後劈價逾一成重推單位。此外，泛海（0129）旗下洪水橋滙都，早前入伙後，雖然不乏短炒獲利二手成交，但今年8月曾錄約18宗撻大訂，發展商其後以招標形式重售單位。

業界料樓價回穩 可望紓緩撻訂

對於今年一手新盤單位撻訂宗數創出12年新高，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，新盤撻訂潮是樓市周期逆轉下的「無奈結果」，惟撻訂潮雖然在今年中達到高峰，但隨着息口回落，加上樓價已見底、並逐步企穩回升，相信防守能力、經濟能力最脆弱的一批買家，已經被「叮走」，預計撻訂宗數會從高位回落，今年第四季情况有望得到改善。他同時提醒準買家，在利率正常化的時代，入市前必須做好壓力測試、量力而為，並對自己的未來收入及樓價波動要有充分的心理準備。

明報記者