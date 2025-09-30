報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年9月30日星期二
股市最前線
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
天星12個月港元定存年利率2.7厘
prev
next
【明報專訊】經天星銀行手機應用程式開立12個月港元定存，可享2.7厘年利率。（圖）
日報新聞-相關報道：
南商3個月美元定存年利率4厘
(2025-09-30)
上 / 下一篇新聞
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
prev
next