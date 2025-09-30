梁天卓：工作移民愈來愈難

然而，早前白宮公布的新政策卻令這條道路幾乎變成「天價之路」：H1B簽證若要獲准，僱主必須額外繳交10萬美元申請費。相比過去幾千美元的水平，這是驚人的飛躍。對於外國學生而言，這不僅是「提高門檻」，簡直是「築起高牆」。

H1B簽證費大增 成「價格篩選」機制

這對許多亞洲家庭來說，猶如晴天霹靂。家長們多年投資，以為只要子女勤奮用功、進入好公司，便能順利在美國立足。如今政策一變，許多企業根本不可能為一名初出茅廬的畢業生付上10萬美元，學生的留美夢頓時遙不可及。

不過，從經濟學角度來看，這樣的政策並非毫無邏輯。H1B的名額有限，而需求長年遠超供給。若僱主必須付出10萬美元，這筆成本自然會迫使他們只在「非請不可」的情况下才聘請外籍員工。換言之，這是一種極端的「價格篩選」機制，把市場留給那些真正具備稀缺技能的外國人才。

其實，即使在新政出台之前，市場早已有另一套金錢門檻。美國境內有不少「輔導公司」，專門協助留學生準備履歷、模擬面試，甚至包裝求職故事，收費動輒幾萬美元。我就有中國學生坦言，父母為了增加他們被聘用的機會，花了大筆金錢報讀這些課程。可見，能否在美國留下來，從來不是只靠學歷與能力，還與金錢資源掛鈎。

然而，10萬美元的官方費用，把原本「灰色市場」的花費放大到一個幾乎難以企及的層次。對大企業來說，或許願意為頂尖的AI專家或量子科學家支付；但對普通留學生而言，幾乎等於宣判死刑。對香港家長來說，寄望孩子靠「留學—工作—移民」的一條龍模式，成本是愈來愈高。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]