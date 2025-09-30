明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：工作移民愈來愈難

【明報專訊】不少香港家庭，咬緊牙關把子女送到美國讀書，除了求一紙名校文憑，更希望孩子畢業後能留下，找到專業工作，慢慢安身立命。過去的「黃金路線」大致是：完成學位→找到願意提供工作簽證的僱主→抽中H1B→日後轉綠卡。雖然競爭激烈，但仍算一條可行之路。

然而，早前白宮公布的新政策卻令這條道路幾乎變成「天價之路」：H1B簽證若要獲准，僱主必須額外繳交10萬美元申請費。相比過去幾千美元的水平，這是驚人的飛躍。對於外國學生而言，這不僅是「提高門檻」，簡直是「築起高牆」。

H1B簽證費大增 成「價格篩選」機制

這對許多亞洲家庭來說，猶如晴天霹靂。家長們多年投資，以為只要子女勤奮用功、進入好公司，便能順利在美國立足。如今政策一變，許多企業根本不可能為一名初出茅廬的畢業生付上10萬美元，學生的留美夢頓時遙不可及。

不過，從經濟學角度來看，這樣的政策並非毫無邏輯。H1B的名額有限，而需求長年遠超供給。若僱主必須付出10萬美元，這筆成本自然會迫使他們只在「非請不可」的情况下才聘請外籍員工。換言之，這是一種極端的「價格篩選」機制，把市場留給那些真正具備稀缺技能的外國人才。

其實，即使在新政出台之前，市場早已有另一套金錢門檻。美國境內有不少「輔導公司」，專門協助留學生準備履歷、模擬面試，甚至包裝求職故事，收費動輒幾萬美元。我就有中國學生坦言，父母為了增加他們被聘用的機會，花了大筆金錢報讀這些課程。可見，能否在美國留下來，從來不是只靠學歷與能力，還與金錢資源掛鈎。

然而，10萬美元的官方費用，把原本「灰色市場」的花費放大到一個幾乎難以企及的層次。對大企業來說，或許願意為頂尖的AI專家或量子科學家支付；但對普通留學生而言，幾乎等於宣判死刑。對香港家長來說，寄望孩子靠「留學—工作—移民」的一條龍模式，成本是愈來愈高。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕梁天卓 經濟學爸

上 / 下一篇新聞

期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
黃雯怡：海螺水泥上望28元
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅