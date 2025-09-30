黃雯怡：海螺水泥上望28元

建材行業「反內捲」繼續加碼，近期由工信部等6個部門聯合印發《建材行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，嚴禁新增水泥熟料產能，還要求水泥企業在2025年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案。

行業龍頭海螺水泥（0914）上半年營收413億元（人民幣，下同），按年降9.38%；淨利潤43.7億元，按年漲31.34%。次季度利潤率顯著修復，歸母淨利潤25.6億元，按年增40%，實現銷售淨利率11.8%。反映作為龍頭企業，在市場環境欠佳情况下，依然能維持行業領先的淨利潤規模。此外，海螺水泥積極併購，擴大市場區域。水泥主業方面順利收購西部水泥在新疆的項目，進一步完善了區域市場布局。海外項目發展穩步推進，併購西巴布亞海螺後有效提升公司在印尼的市場競爭力，柬埔寨金邊海螺日產5000噸水泥熟料生產線建成運營。

海螺水泥當前估值偏低，市淨率約0.6倍，低於市場平均水平。料今年「反內捲」政策及今年重大戰略項目雅下水電站推進，將帶動水泥需求釋放。公司有估值修復空間，上望28港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]