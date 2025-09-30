美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高

分析：AI投資熱潮 美股升浪料持續

凱投宏觀（Capital Economics）首席市場經濟學家John Higgins表示，美國人的股票持倉，已超越1990年代末科網泡沫爆破前的水平，雖然在AI投資熱潮下，美股升浪仍將持續一段時期，當前的散戶投資狀况也應當引起警覺。標普500指數已由4月8日的近期低位，累計上漲33%。該指數今年以來累計升13%。

根據標普道瓊斯指數高級指數分析師Howard Silverblatt的數據，科技股七巨頭（Mag 7）今年為標普500指數貢獻41%升幅。彭博社評論文章指出，市場可能出現新的領跑者，例如博通（Broadcom）（美：AVGO）、甲骨文（美：ORCL）及大數據分析公司Palantir（美：PLTR）。

彭博社分析，七巨頭股價表現分化。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）和微軟（美：MSFT）被認為在AI領域佔據有利地位，股價今年升幅介乎兩成至三成不等，但蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和特斯拉（Tesla）（美：TSLA）前景未明朗。反觀受惠於與AI相關雲計算業務蓬勃發展，甲骨文今年以來股價上漲七成。Palantir今年以來上漲135%，是納斯達克100指數表現最佳個股。

（綜合報道）

[國際金融]