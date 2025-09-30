避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98

美銀分析師估計，美國政府停擺每持續1周，將導致經濟增長下降0.1個百分點。路透社引述獨立分析師Ross Norman指出，無論是經濟還是政治方面，目前顯然存在問題，帶動黃金的避險需求。美國聯邦政府一旦關停，恐影響周五的9月非農就業數據發布。經濟學家預期9月非農就業職位增長仍然放緩。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注今年餘下時間減息兩次的概率接近七成。

瑞銀：黃金目標價3900美元

瑞銀分析師Giovanni Staunovo預期，美聯儲將在未來半年進一步減息，令金價有更大的上升空間，他對金價的目標價為每盎司3900美元。較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本，並對美元造成壓力。

上周公布的美聯儲首選通脹指標——核心個人消費支出（PCE）物價指數，在8月按月升0.2%，按年升幅維持在2.9%，符合市場預期。Capital.com分析師Kyle Rodda表示，溫和的通脹數據，令市場有理由相信美聯儲將在10月和12月進一步減息，推動金價向上。

市場預期美聯儲繼續減息之際，日本央行似乎接近加息。美匯指數昨日偏軟，部分由於日圓攀升。日本央行鴿派委員野口旭周一預期，日本加息的必要性增加。此前日本央行已有兩名委員建議加息，令該央行10月加息的可能性提升。掉期市場預計，日本央行10月底加息的概率達60%，較本月早前提升1倍以上。美元兌日圓昨跌0.7%至148.48；每百日圓兌港元在5.2算左右徘徊。

巴克萊策略師指出，相對於美元和美國國債，黃金價格似乎未被高估，考慮到美聯儲可能失去獨立性的風險，「黃金價格應包含一定程度的美聯儲相關溢價」。

政治不確定性引發的避險需求，加上主要央行增持黃金等因素，金價今年以來已累計升45%。市場預計，金價將連續3個季度上漲，黃金ETF的持倉達到2022年以來最高水平。

現貨白銀升穿47美元 刷新14年高位

現貨白銀昨亦升穿每盎司47美元，刷新14年高位。鉑金漲至每盎司1629美元，創12年新高。Ross Norman表示，白銀和鉑金的升勢，主要由於減息預期刺激工業活動增加，而各國都在致力確保供應鏈有足夠供應。

此外，路透社引述知情人士稱，油組與盟友（OPEC+）繼續推進奪回全球市場份額的策略，可能在10月5日的會議，討論將11月的每日原油產量增幅，維持在10月的每日13.7萬桶水平。加上美國政府促成伊拉克政府恢復庫爾德地區石油由土耳其出口，以抵消制裁伊朗的影響，國際油價昨晚回落2%。

（綜合報道）

[國際金融]