經濟

郭明錤料小米17出貨量跌兩成

【明報專訊】小米（1810）上周正式推出小米17系列手機，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤預測，小米17系列總出貨量將按年顯著下跌兩成，而原先目標約為1000萬部。若未來無更積極的價格策略或行銷活動，小米17系列總出貨量會低於15系列的約800萬部。

小米股價逆市跌2%

小米昨日逆市下跌，收報53.55元，跌2%，成交178.8億元。郭明錤指出，下調銷量預測主要由於17系列標準版需求低於預期。原先預估標準版需求最強，可佔整體出貨量約五成至五成半，但實際開售後僅佔約15%至20%。儘管Pro及Pro Max型號訂單有所增加，惟不足以抵消標準版削單。

小米澄清「沒削減訂單計劃」

小米總裁盧偉冰隨後於微博發文稱，小米17系列開售僅兩日，銷售表現已屬理想，其中以Pro Max銷情最佳，其次為Pro版本。加上集團於產品發布後迅速決策增加標準版1TB版本的量產，並將於10月5日開始交付，對標準版首銷表現產生一定影響。他又強調，「小米17系列有信心銷售量會比上代小米15系列更多」。

小米公關部總經理王化亦轉發盧偉冰帖文，並澄清「目前沒有任何削減訂單計劃」，又指由於新增小米17標準版16GB+1TB版本，以及17Pro系列加單，「整體的產品訂單會較上一代增加」。

