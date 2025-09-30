匯聚科技部署醫療市場併購

收購德品牌 加快國際化

他說，服務器相關互連方案業務有95%生意以內銷為主，反之光纖電線組件業務則以90%外銷為主。整體外銷業務比重不高，隨着集團透過持股49%的合營公司完成收購德國百年品牌Leoni，將來可以Leoni Kable品牌向外拓展，以及可借助Leoni在歐洲、土耳其、美國及墨西哥的生產能力，配合國際市場的需求。

醫療器械上半年營收逾4億

Leoni目前的營收會面向AI需求為主，柯天然表示，將來會部署探索醫療市場相關生意機會。集團在2025年上半年度來自醫療器械如CT（電腦斷層掃描）、MRI（磁力共振）等設備的營收已達4.13億元，集團亦會物色在預防、監察平衡狀態，並獲藥檢機構認證的可穿戴醫療設備的開發商的購併機會。

匯聚科技較早前出資4.6億元現金連股份代價，收購銅線產品製造商，柯天然認為，這有助使用銅線生產的Leoni之垂直生產比率提高至100%，有效控制成本。