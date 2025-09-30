內地國企首8月利潤跌2.7%

此外，上周六內地公布8月規模以上工業企業利潤按年上升20.4%，大幅扭轉7月按年下跌1.5%，不過野村發表報告指數據需要小心解讀，8月上升部分因為低基數效應，去年8月工業企業利潤下跌17.8%，調整基數後，工業利潤兩年平均增長率從7月上升1.3%，降至8月下跌0.5%。因應去年9月跌幅更達27.1%，野村預期今年9月升幅可能增至三成。

野村：應謹慎解讀工業企業利潤大升

野村認為，內地多方面需求仍然受壓，認為工業企業利潤尚未真正改善。內地推動「反內捲」減低產能過剩，支持上游企業產品價格上升、獲利能力改善，但現時需求疲弱，上游製品價格上升會對下游產業產生不利影響，而上述數據反映主要業務收入達2000萬元或以上的規模以上工業企業，無法反映多數處於下游產業的小型企業情况。

此外，部分利潤或來自股市投資，另單月數據經常修訂，因此應謹慎解讀月度數據。

就個別行業情况，野村指雖然房地產低迷導致需求疲弱，但「反內捲」政策控制產能，加上原材料成本下降，鋼鐵行業利潤表現突出，首8個月利潤按年扭虧為盈。至於包括太陽能板和電動車電池所在的電氣機械及器材行業，首8個月利潤錄11.5%按年增長，不過汽車行業因價格戰，首8個月利潤按年跌0.3%，扭轉首7個月0.9%上升。