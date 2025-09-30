明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地國企首8月利潤跌2.7%

【明報專訊】國家財政部公布，今年首8個月全國國有企業利潤錄2.79萬億元（人民幣，下同）按年下跌2.7%，跌幅較首7個月的3.3%收窄。首8個月營業總收入為53.96萬億元按年上升0.2%，亦較首7個月的按年持平改善。截至8月底，全國國有企業資產負債率為65.2%，按年上升0.3個百分點。

此外，上周六內地公布8月規模以上工業企業利潤按年上升20.4%，大幅扭轉7月按年下跌1.5%，不過野村發表報告指數據需要小心解讀，8月上升部分因為低基數效應，去年8月工業企業利潤下跌17.8%，調整基數後，工業利潤兩年平均增長率從7月上升1.3%，降至8月下跌0.5%。因應去年9月跌幅更達27.1%，野村預期今年9月升幅可能增至三成。

野村：應謹慎解讀工業企業利潤大升

野村認為，內地多方面需求仍然受壓，認為工業企業利潤尚未真正改善。內地推動「反內捲」減低產能過剩，支持上游企業產品價格上升、獲利能力改善，但現時需求疲弱，上游製品價格上升會對下游產業產生不利影響，而上述數據反映主要業務收入達2000萬元或以上的規模以上工業企業，無法反映多數處於下游產業的小型企業情况。

此外，部分利潤或來自股市投資，另單月數據經常修訂，因此應謹慎解讀月度數據。

就個別行業情况，野村指雖然房地產低迷導致需求疲弱，但「反內捲」政策控制產能，加上原材料成本下降，鋼鐵行業利潤表現突出，首8個月利潤按年扭虧為盈。至於包括太陽能板和電動車電池所在的電氣機械及器材行業，首8個月利潤錄11.5%按年增長，不過汽車行業因價格戰，首8個月利潤按年跌0.3%，扭轉首7個月0.9%上升。

相關字詞﹕全國國有企業利潤 反內捲 工業企業利潤

上 / 下一篇新聞

期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
銀債認購人數金額同創新高
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
證監：港證券業上半年淨盈利升14%
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅