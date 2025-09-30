長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店

不同樓層設咖啡店酒吧等

據長橋提供資料顯示，集團擬開8家分店分別為兩家旗艦店（flagship stores）、4家社區店舖（community stores）以及兩家「半開放式店（semi-open stores）」。

羅鈺琪稱，於港的開店計劃擬設於核心地區，如中環等。海外門店方面，羅指出集團於新加坡或其他營運地區，亦會考慮開設類似概念、混合咖啡店元素的門店。

長橋集團表示，其尖沙嘴面積逾8500方呎、地面層為咖啡店；1樓設會議室，長橋表示定期舉辦投資講座；地下層則為酒吧，據介紹，其酒吧僅開放予主要客戶，即資產總值規模逾10萬美元（約78萬港元）的客戶使用。早前有本地傳媒報道，長橋集團租下新地（0016）旗下尖沙嘴彌敦道26號舖位，建築總面積約8500方呎，每月租金約100萬元，呎租118元。