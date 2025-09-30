明報新聞網
經濟
新股

紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷

【明報專訊】紫金黃金國際（2259）、西普尼（2583）及博泰車聯（2889）3隻新股今日掛牌，昨日暗盤同報捷，其中以獲超購2504倍、一手中籤率1%的金表商西普尼表現最亮眼，其暗盤價於三大交易場齊飈升逾1.8倍，在表現最佳的富途收報85.65元，較招股價29.6元飈升189.4%。每手100股，不計手續費，成功申購的投資者每手帳賺5605元。

西普尼一手中籤率1%

暫居今年全球集資額第二位的焦點新股紫金黃金國際升幅亦不負衆望，暗盤收報108.2元至108.6元，較招股價71.59元升逾五成。一手100股，不計手續費每手帳賺3701元。紫金黃金國際一手中籤率50%，申購700手可穩獲一手。博泰車聯暗盤則升約三成，一手20股，每手帳賺最多675.4元。

路透社引述知情人士消息報道，由京東（9618）分拆的京東工業計劃透過香港IPO籌資5億美元（約39億港元），一旦屬實，該集資額較早前市傳的10億美元（約78億港元）集資額減半。報道續指出，京東工業會盡快啟動IPO，冀於10月或11月完成上市。

長風藥業孖展超購1595倍

第三季結束前多家公司接力申請來港上市，截至昨晚9時再有9家公司遞表。其中包括5家A股上市公司，分別為智能投影產品研發商極米科技（滬：688696）、電子測量儀器公司普源精電（滬：688337）、製藥企業長春高新（深：000661）、晶圓代工廠晶合集成（滬：688249）及海上風電核心裝備供應商大金重工（深：002487）。

此外正在招股的長風藥業（2652）截至昨晚9時暫獲超購1595倍，孖展額970.21億元。

明報記者 邱潤青

