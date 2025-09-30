證監：港證券業上半年淨盈利升14%

交易淨佣金利息收入等增4%

聯交所經紀參與者上半年淨盈利156億元，較此前個月增34%。按參與者市佔率分類計，市場成交額排名首14位的A組經紀行，其總成交額市佔率（下稱成交市佔率）達62%，但按其淨盈利計算、其與整體經紀行盈利的佔比為36%（見圖），盈利佔比較交易市佔率相差逾半。市場成交額排名第15至65位至於市場成交額排名第15至65位、總成交額市佔率為31%的B組經紀行，其淨盈利市佔率達48%；屬C組的其餘經紀行，期內成交市佔率為8%，淨盈利較下半年升逾1倍至25億元，淨盈利佔比於同期升5.46個百分點至16%。

截至6月底，所有證券交易商及證券保證金融資人的活躍客戶，較去年12月底多增9%至480名，首5大證券交易商的活躍證券客戶約佔全港總數的一半。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，本港持牌法團表現穩健，證監會一直不遺餘力地促進金融業的長遠可持續發展與多元化，於確保業界能夠保持韌力的同時保障投資者。