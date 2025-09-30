明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監：港證券業上半年淨盈利升14%

【明報專訊】證監會發布證券業財務回顧報告，於上半年破紀錄交易額帶動下，上半年本港證券業淨盈利，較去年下半年升14%至289億元。交易額於同期增22%至99.2萬億元。總收入較去年下半年減少3%至1179億元。按收入細分，來自證券交易、期貨和期權交易、槓桿式外匯交易，以及虛擬資產交易的淨佣金收入和利息收入總額，同期增4%至354億元。

交易淨佣金利息收入等增4%

聯交所經紀參與者上半年淨盈利156億元，較此前個月增34%。按參與者市佔率分類計，市場成交額排名首14位的A組經紀行，其總成交額市佔率（下稱成交市佔率）達62%，但按其淨盈利計算、其與整體經紀行盈利的佔比為36%（見圖），盈利佔比較交易市佔率相差逾半。市場成交額排名第15至65位至於市場成交額排名第15至65位、總成交額市佔率為31%的B組經紀行，其淨盈利市佔率達48%；屬C組的其餘經紀行，期內成交市佔率為8%，淨盈利較下半年升逾1倍至25億元，淨盈利佔比於同期升5.46個百分點至16%。

截至6月底，所有證券交易商及證券保證金融資人的活躍客戶，較去年12月底多增9%至480名，首5大證券交易商的活躍證券客戶約佔全港總數的一半。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，本港持牌法團表現穩健，證監會一直不遺餘力地促進金融業的長遠可持續發展與多元化，於確保業界能夠保持韌力的同時保障投資者。

相關字詞﹕保證金 資產管理 葉志衡 證券交易 經紀行 券商 市佔率 交易額 盈利 證監會

上 / 下一篇新聞

期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標
銀債認購人數金額同創新高
銀債認購人數金額同創新高
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
PAObank上半年虧損收窄至1.1億
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
紫金黃金西普尼博泰暗盤齊報捷
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
長橋尖沙嘴開旗艦店 擬兩年內設逾8分店
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
港銀上半年稅前經營溢利升13.4% 金管局：商業房地產帶動不良貸款上升 情况仍受控
內地國企首8月利潤跌2.7%
內地國企首8月利潤跌2.7%
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
發改委：新型政策性金融工具規模5000億
匯聚科技部署醫療市場併購
匯聚科技部署醫療市場併購
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
郭明錤料小米17出貨量跌兩成
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
避險帶動 現貨金價首升穿3800美元 美政府面臨停擺 美匯指數失守98
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美散戶股票持倉比例 升至45% 創歷史新高
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
美黃金儲備總值突破1萬億美元 超帳面逾90倍
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
張兆聰：阿里健康有條件炒落後
天星12個月港元定存年利率2.7厘
天星12個月港元定存年利率2.7厘
南商3個月美元定存年利率4厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：海螺水泥上望28元
黃雯怡：海螺水泥上望28元
梁天卓：工作移民愈來愈難
梁天卓：工作移民愈來愈難
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
薛偉傑：內地成功測試浮空式風電機 升至1500米高空發電
技術取勝：馬鋼或上試3元關
技術取勝：馬鋼或上試3元關
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
何民傑：展現「新質生產力」 中傳動值更多關注
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
劉思明：製造業股基本面改善 為向好提供動力
周顯：發展軍事 許勝不許敗
周顯：發展軍事 許勝不許敗
湯文亮：秘密最多守一日
湯文亮：秘密最多守一日
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
今年首9個月新盤撻訂540宗 超去年全年 創2013年一手新例後新高
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
woodis天御二期齊上樓書 天璽．天二期公布戶型
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
嘉湖本月均呎8711元 創兩年新高
港鐵屯門16區一期 收31份意向
港鐵屯門16區一期 收31份意向
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅
接管人放售雅居樂義本道龍圃別墅