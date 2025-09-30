銀債認購人數金額同創新高

推算每人最多可獲派15手

銀債配發結果計劃於10月8日公布，10月10日發行，不設二手市場交易。政府發言人表示，銀債受年長市民歡迎，認購金額是目標發行額約1.97倍。上述數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。

今年匯豐、渣打等不少銀行皆稱銀債認購金額和宗數創新高，中銀香港（2388）指今年認購金額較去年增逾四成，客戶平均認購約26手，較去年平均約22手為高；恒生（0011）則指認購金額較去年增43%，認購人數增25%，平均認購金額約為27萬元。

工銀亞洲銀債認購金額按年增兩成，客戶人均認購28手，最高認購逾180手。該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，是次銀債的認購反應一如預期踴躍，雖然近月港股及新股市場暢旺，影響個別日子認購反應，但認購期內適逢美國減息0.25厘，市場預期年底前有機會再減，在重啟減息周期的大環境下，是次銀債仍可提供達3.85厘的保證息率，回報較市面上一般低風險定息產品高。加上銀債入場門檻低，兼提供穩定派息，可鎖定未來3年的息率回報，可作為應對減息周期的防守型投資工具，對追求穩定回報的退休人士而言有一定吸引力。

券商方面，耀才（1428）表示經該行認購人數創新高，總申請金額按年增三成，投資者普遍認購20至30手，亦有部分較為進取的投資者認購100手。行政總裁許繹彬稱，銀髮一族向來喜歡以定期存款作資產增值，由於銀行定期利息持續低企，大額定期只有約2厘，令他們將資產轉配由政府發行3年期有3.85厘固定利息的銀債。