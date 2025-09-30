期指結算日做好 恒指曾漲逾500點 匯豐：中資股升勢料擴 上調A股三大指數明年目標

明報記者

恒指昨高開193點，已為全日低位，其後升幅逐步擴大，午後最多升559點，高見26,687點，全日漲494點，收報26,622點。國指升1.62%，報9454點；科指跑贏大市，升2.08%，報6324點。大市成交金額3090億元，連續3天企於3000億元以上。北水合計淨流出16.54億元，終止連續3日流入。北水淨沽最多的是盈富基金（2800），淨沽逾57億元；淨買入最多是阿里（9988）及騰訊（0700）。

北水轉淨流出逾16億

科技股做好。阿里勁彈4%；商湯（0020）推出AI短片創作平台Seko，與快手（1024）、同在大成交下急升逾4%；ATMXJ中，小米（1810）獨憔悴，續回吐2%，為表現最差藍籌。多隻重磅金融股亦向好，匯控（0005）、港交所（0388）、友邦（1299）升近2%至近4%。中資金融股亦普遍向好，平保（2318）、中人壽（2628）升逾2%至逾4%。

金價再創新高，紫金（2899）及招金（1818）升近6%至近7%。晶片股向好，華虹（1347）升近6%，中芯（0981）升近5%。臨近十一國慶黃金周長假期，博彩股上升，銀娛（0027）及金沙（1928）升近3%至近5%。

匯豐環球研究發表報告，上調內地A股三大指數明年底目標，上證指數、滬深300指數及深成指目標分別為4500點、5400點及16,000點，潛在上升空間近17%至20%。匯豐指美國經濟不會陷入衰退、人工智能資本支出維持穩定，以及美聯儲局將持續減息，都是其看好A股的原因，並預期增長股續跑贏大市。近日投資者關注股市升幅已大，會否出現換馬情况，但匯豐相信將現升勢擴散多於流炒。但報告亦指出，A股市場主要受到政策和流動性驅動，強調若政策支持較預期弱，關稅消息、外資流出，以及基金贖回較預期差等，或會導致A股下行風險。

花旗調高中國股票評級至「超配」

花旗報告亦將中國股票評級上調至「超配」（overweight），指目前更看好中國股市而非歐洲股市，因對人工智能持樂觀看法，且本地股市資金流入勢頭強勁。該行同時把歐洲股票評級從「超配」降至「中性」。另瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期將新興市場股票上調至超配，並繼續樂觀看待中國股票，目前更青睞A股。

獨立股評人郭思治表示，恒指收市企穩10天線之上，有助形態上進一步向上。9月份股市雖在高位徘徊，但主要由數隻藍籌支撐，多隻藍籌未見顯著升幅，他對10月股市走勢偏向保守，始終累積升幅大，高追者宜小心。