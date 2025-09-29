明報新聞網
經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

善用年金防長壽退休金不足

【明報專訊】坊間不時會有關於財務及退休規劃的調查公布，綜合發現，大多數香港人擔憂退休儲備不足，且缺乏長遠的退休規劃準備，加上港人愈來愈長壽，因此大眾應盡早制訂退休規劃，除了強積金之外，投保年金（Annuity）自製「長糧」，是其一可考慮的方法。

明報記者 袁國守

香港人口高齡化趨勢持續加劇，2023年，65歲或以人士已佔全港人口五分之一；有預測估計，到2046年，本港65歲以上人口將佔整體的36%，代表「老友記」的人數愈來愈多，所以每個人都應認真正視退休規劃。

近日先後有公司公布有關退休規劃的調查，其一是全球諮詢公司麥肯錫（McKinsey），於今年7月成功訪問了1245名香港居民，探討不同年齡層在退休準備方面的需求與挑戰。調查顯示，70%的受訪者擔憂儲備不足以應付退休生活，其中50%更缺乏明確的退休計劃，反映港人的退休財務準備明顯不足。同時，調查顯示三分之二受訪者預期在60歲後退休，20%計劃65歲後仍繼續工作，但近40%對現有投資能否滿足退休目標缺乏信心；此外，僅16%的55至65歲受訪者和23%的65歲以上受訪者已儲備超過1000萬元的退休資產。麥肯錫香港分公司資深董事合伙人兼亞洲保險業務主管Bernhard Kotanko指出，調查展示港人急切需要尋求專業財務建議、提早規劃。

「香港年金」申請人須60歲或以上

另外，根據永明金融亞洲最新調查發現，本港的X世代（年齡介乎43至58歲之受訪者）及嬰兒潮世代（59歲或以上之受訪者）的長遠財務規劃明顯不足；逾半數（54%）只制定一年以內的短期財務安排，只有不足一成（9%）為未來10年或以上作長遠規劃；在未來12個月的首要財務目標中，應付日常開支（60%）遠高於為退休作儲蓄準備（32%），後者只列第四位，反映大部分市民尚未充分意識到退休規劃的重要性。

為安享晚年，應未雨綢繆，盡早為退休作好部署，其一做法是投保年金，例如香港年金公司推出的「香港年金計劃」，好讓退休後有得「咬長糧」，惟申請人必須為60歲或以上本港永久居民，若未「登六」，則可考慮各家保險公司推售的年金產品。

「享悅即享年金」投保年齡40至85歲

簡單來說，年金是一種長期保險產品，並非銀行存款或儲蓄計劃，而年金的作用是幫助投保人把資金轉化為長期穩定現金收入，讓其有紀律地使用退休積蓄以應對長壽所帶來的財務風險。運作方面，投保人將資金（一筆過或分期供款）交予保險公司，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。

例如Sun Life永明上周推出的「享悅即享年金保險」（享悅即享年金），以基本計劃為例，提供終身穩定保證年金收入，投保年齡可介乎40至85歲，保費繳付期為一筆過整付 （見表）。以65歲投保為例，享悅即享年金的年金率約5.5%，但要留心，此年金率以投保人於2025年9月17日投保作示例，該公司將按現行市場狀况釐定年金率，而年金率為基本計劃的整付保費之百分比，會因應性別和投保年齡而有所不同，當保單一經簽發，年金率將被鎖定，並於整個保障年期內保證。還要留意的是，此基本計劃旨在長期持有，如投保人提早終止此基本計劃，所獲得的金額可能顯著少於在基本計劃下已繳付的整付保費。

最後一提，即日起至2025年11月30日，若成功投保享悅即享年金，總保費達20萬美元或以上，可獲1.5%總保費折扣，或總保費介於10萬至199,999美元之間可享1%總保費折扣。

