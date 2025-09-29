明報新聞網
第一城兩房售396萬 14年賺近倍

【明報專訊】9月樓市受減息、《施政報告》出台等因素提振，二手交投氣氛上升；新界東指標屋苑沙田第一城，本月截至22日錄得約21宗二手買賣成交，不但較上月同期上升約五成，亦已超出8月份全月的18宗成交量，代理估計屋苑受大市氣氛帶動，至年底前樓價將穩步上揚。

明報記者 歐陽慧恩

中原資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城第43座低層E室，實用面積284方呎兩房間隔，近日獲長線投資者以396萬元承接、實呎13,944元；原業主於2011年以200萬元購入，持貨約14年，帳面獲利196萬元或98%。陳續指出，屋苑目前有約400個買賣放盤，但不同類型單位的放盤價，差距達一成至兩成，貼市價盤正漸被市場消化，料屋苑成交價將漸升。

年輕家庭客近439萬購新葵芳花園兩房

美聯營業經理陳偉健表示，新葵芳花園A座低層5室，實用面積400方呎兩房戶，獲年輕家庭客議價後，以438.8萬元沽出、實呎10,970元；今年以來，屋苑同座同類5室，已錄得多宗成交，最近一宗屬低層5室，於7月以470萬元易手，意味是次做價較同類低約7%；不過，上述原業主早於1989年以53.5萬元買入，持貨36年，帳面獲利385.3萬元或7.2倍。

此外，元朗洪水橋滙都新錄短炒獲利個案；中原副區域營業經理王勤學表示，滙都第3座高層A11室，實用面積439方呎兩房間隔，獲上車客斥485萬元承接、實呎11,048元；原業主去年底以458.1萬元一手買入，持貨約11個月，帳面升值26.9萬元或6%。

杏花邨海景3房1250萬沽 36年升值9.5倍

市區方面，超強颱風「樺加沙」上周襲港前，柴灣杏花邨錄得臨海單位成交；美聯助理營業董事李聖智表示，杏花邨第46座中層8室，實用面積826方呎、屬3房1套連儲物室間隔，向東南擁全海景，以1250萬元易手、實呎15,133元；原業主早於1989年以約119.6萬元購入，持貨36年，帳面獲利1130.4萬元或升值約9.5倍。

另中原分行首席分區營業經理王能表示，觀塘凱滙第2座高層L室，實用面積540方呎、兩房梗廚間隔，望內園景，以880萬元沽出、實呎16,296元；原業主2018年底以約1030萬元一手買入，持貨近7年，帳面蝕150萬元或15%，連稅項及雜費等料實蝕約195萬元或19%。

