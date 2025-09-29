壹沐單位實用 400餘呎有3房

明報新聞網
【明報專訊】恒地（0012）向來積極發展市區重建項目，最近推出的土瓜灣道全新盤壹沐，分兩期發展，合共提供約800伙；當中第1期佔401伙，主打中小型單位，以實用原則主導設計，提供面積較細的兩房及三房戶，為小家庭提供更多選擇，迎合買家追求個人空間的需求。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 盧曼盈

壹沐1期的關鍵日期為2027年5月，樓花期長約20個月，較第2期的2027年7月略早兩個月；今期提供187伙1房戶，實用面積230至272方呎；186伙兩房戶，實用面積312至379方呎；26伙三房戶，實用面積428至465方呎，另設兩伙分別為連平台、或連天台特色戶。

1期涉401伙 93%屬一兩房戶

項目一房、兩房戶共設373伙，佔單位總數401伙的93%，相信主要針對上車客或分支家庭客的需要。項目以實用性高作為賣點，現時展出3個交樓標準示範單位，其中3房戶以第1座28樓A室為藍本，實用面積465方呎，為區內較少見實用面積低於500方呎的新盤3房單位。

雖然內籠較細，但開則方正，睡房設置於客飯廳兩旁，減省走廊位，盡量為不同組合的家庭，創造更多獨立空間，加上單位位處單邊位，其中一間睡房設曲尺窗，增加觀景角度及採光度。至於開放式廚房，呈長形格局，連同高身儲物櫃一直延伸至大門位置，為單位增加大量收納空間，並令整個家居空間的功能更歸一。

天花板設吊櫃 方便放置雜物

可留意的是，發展商為買家提供3款不同的櫥櫃門飾板，包括粉紅色、灰色及特色木紋，方便買家按照個人喜好挑選，以及配合不同家居佈置，發展商分別在3個示範單位中選用不同飾板，讓買家具體看到飾板在家居使用時的模樣。此外，項目的外立面幕牆採用暗框式設計，厚度約為80毫米，較一般同類產品薄約兩成，可增加空氣流通及室內採光度；至於房間的玻璃幕牆則選用中空玻璃，能有效阻隔紫外光。

其他示範單位方面，1房戶以第1座28樓K室為藍本，實用面積269方呎，開放式廚房正是採用特色木紋飾板，為單位的設計增加亮點。為善用空間，單位天花板設有吊櫃，可存放更多家居雜物。

步行數分鐘到港鐵土瓜灣站

兩房示範單位以第1座28樓D室為藍本，實用面積349方呎，房間佈局同置於客飯廳兩邊，單位配套與其他戶型相若；如浴室設計亦類近，均屬簡明時尚風格，部分細節則採用新款設計，以提升時尚感。項目除以內在配置吸引買家外，其地理位置亦屬優勢，只需步行數分鐘已可到達港鐵土瓜灣站，附近民生配套及社區設施亦齊全，符合大眾化市場需求。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

