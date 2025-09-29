明報新聞網
經濟

香港地產

培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位

【明報專訊】經濟前景仍未完全明朗，有培訓機構趁低吸納，購入商業物業自用。資料顯示，屯門屯喜路屯門栢麗廣場一個中高層18室，面積約1378方呎，較早時以800萬元易手、呎價約5806元，登記買家為新界社團聯會再培訓中心，屬本港其中一所大型培訓機構，主力提供多元化專業培訓、就業支援等服務，以協助失業或待業人士、僱主等。

上述單位原業主，早於1998年3月以逾512.7萬元購入，持貨逾27年，帳面獲利287.3萬元，物業期內升值約56%。

翻查資料，該物業一個高層774方呎單位，於2021年、即本港樓市高峰時期，以約851萬元易手、呎價達1.1萬元；相比之下，上述最新成交呎價，較高峰期低逾47%。

呎價5806元 低同廈4年前47%

事實上，新界社團聯會再培訓中心不時購入物業自用，早於2007年，亦曾入市屯門栢麗廣場，以約150萬元購入一個中高層單位；及後增持該物業的單位，於2011年以約1964萬元，購入中高層5個單位，涉約4910方呎、呎價約4000元。

另一方面，世邦魏理仕獲委任為獨家代理，以私人協商形式，出售銅鑼灣禮頓道嘉柏大廈2樓至6樓的停車場部分，共設172個車位，市值約2.8億元，即每個車位價值約163萬元。

銅鑼灣嘉柏大廈172車位放售 市值2.8億

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，銅鑼灣核心區商用物業的停車場向來由區內大業主持有，主要用作配合旗下商場營運，極少有停車場項目公開放售，料具相當吸引力。

此外，美聯商業營業董事吳文俊表示，獲業主委託獨家代理旺角通菜街1號威達商業大廈低層單位，面積約310方呎，意向售價220萬元、即意向呎價逾7000元，現時連租約出售，回報率料3.7厘。

相關字詞﹕屯門栢麗廣場 新界社團聯會再培訓中心

