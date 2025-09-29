明報新聞網
經濟

香港地產

太古主席半億購赤柱灘道分層

【明報專訊】物業市場交投氣氛不俗，更不乏「大孖沙」入市，太古股份（0019）主席白德利（Mr. Guy Bradley），新近斥資購入南區豪宅；美聯區域聯席董事羅文駒透露，該行促成赤柱灘道10A至10B號一伙分層單位成交，實用面積2832方呎，4房間隔，連租約以5000萬元售予白德利、實呎1.76萬元，據悉白德利看好本港豪宅前景，一直物色港島相關物業作投資。

據悉，上述單位原由紀惠集團或相關人士持有，約於2017年以逾6000萬元購入，料帳面蝕逾一成。

十大屋苑周末成交14宗 3個月高

十大屋苑方面，據中原統計，十大屋苑過去周末兩日（9月27及28日）錄得14宗成交，按周增加27.3%，連續3周企穩雙位數水平、創12周即約3個月的新高，當中天水圍嘉湖山莊表現最好，過去兩日錄4宗成交；紅磡黃埔花園錄3宗居次，零成交屋苑減少至兩個，為鰂魚涌康怡花園及將軍澳新都城。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金星閣中層F室，屬實用面積701方呎3房戶，以1000萬元易手、實呎1.42萬元；原業主2008年以約370萬元購入，帳面賺約630萬元或1.7倍。

太古城本月至今累錄23宗成交，追平上月全月成交量。

太古城3房戶1000萬易手

租務方面，中原分行經理施蒂文表示，啟德天璽．天，本月至今暫錄約50宗租賃成交，當中第5座中層B5室，屬實用面積240方呎開放式戶，以1.5萬元租出，實用呎租約63元。

業主去年以541.8萬元一手購入，享租金回報3.3厘。

韓籍空姐1.15萬租屯市兩房

祥益區域董事黃慶德表示，屯門市廣場第8座中層J室，屬實用面積351方呎兩房戶，獲兩位韓國籍空姐即睇即租，作價1.15萬元、實用呎租約33元。

業主2015年以391.8萬元購入，享租金回報3.5厘。

相關字詞﹕屯門市廣場 天璽．天 太古城 十大屋苑 白德利

