恒地活道新盤woodis主打兩房

會德豐灣仔新盤隨時登場

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝日前表示，屬單幢項目的woodis，涵蓋一房至三房間隔，以兩房戶作主打；項目標準兩房戶共設110伙、佔單位總數約66%；三房標準戶22伙、佔比13%；一房標準戶同樣設22伙、佔比同為13%；另設有13伙特色戶、佔比為8%；項目預計關鍵日期為2027年2月，而設於中環國際金融中心一期的示範單位，以及售樓說明書已接近完成，預計快將上載樓書。

盈大：打造雅盈峰為中區名廈

灣仔同區不乏其他全新盤供應，會德豐地產旗下春園街SPRING GARDEN，市場定位為精品豪宅，提供88伙，計劃以現樓形式推出；項目主打一兩房戶型，實用面積約278至398方呎，另設特色戶。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已獲批入伙紙，由於項目鄰近金鐘、中環，料可吸引專才及投資客。

此外，盈大地產（0432）和資策（0497）合作，樓花期約5個月、位處中環己連拿利3至6號的舊契項目，已命名為雅盈峰、涉99伙，主打3房或以上大單位，是繼2008年推出上環盈峰一號後，盈大地產約17年來再次推出香港新樓盤。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目短期內將開展軟銷，集團會將物業打造為區內名廈。

天璽‧天2期擬先推4房戶招標試水溫

九龍最矚目新盤則聚焦新地（0016）旗下、涉584伙的啟德天璽‧天第2期，稍後獲批滿意紙、並上載樓書；新地副董事總經理雷霆預告，天璽‧天2期稍後擬先推出4房大戶招標，而新地之前亦曾介紹第1座45樓A、B室的圖則，屬4房雙套連工作間，實用面積達2240及1810方呎。