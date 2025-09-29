新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺

明報記者

9月即將完結之際，本月迄今一手成交暫錄約1750宗，是自今年2月以來新盤市場連續8個月每月皆錄逾千宗成交；翻查資料，2019年3月至11月，即本港樓價高峰時期，新盤市場曾連續9個月每月均錄逾千宗成交，反映今年樓市交投市况活躍。

連續8月每月錄逾千宗成交

至於第三季整體一手成交，由7月至昨天為止，累積錄約5840宗，除按季上升約18%，更創自2019年第二季錄約6060宗後，逾6年來按季新高。今年迄今，整體新盤成交共錄逾1.51萬宗，佔去年全年總數約1.58萬宗的96%。

信置柏瓏凱柏峰季內售1110伙

事實上，發展商以貼市價、甚至以減價逾兩成促銷現樓餘貨作招徠，取得理想銷情；以信置（0083）為例，牽頭發展的元朗錦田柏瓏系列、將軍澳日出康城凱柏峰系列，兩盤於第三季內合共售約1110伙、估計合共套現近80億元，銷售表現標青。

至於今年積極賣樓套現減債的新世界（0017），季內主力銷售兩個市區盤，包括黃竹坑港島南岸滶晨系列及九龍城瑧博，估計期內共售約410伙，吸金約52億元。

新世界滶晨瑧博已售大部分單位

可留意的是，滶晨系列5月起開售至今已累售640伙，佔全盤單位總數825伙近八成，套現總額直撲110億元，是今年銷情最理想的港島新盤；而瑧博於9月中以價單開賣的115伙亦於一日內「清袋」，佔全盤單位總數120伙的96%。

第三季豪宅交投亦活躍，如新地（0016）九龍站天璽，於7月底售出的天鑽璽91樓C室，實用面積1798方呎，屬4房間隔連平台特色戶，連車位成交價逾2.31億元、實呎逾12.9萬元，創九龍一手分層住宅呎價歷史新高。

對於第三季整體一手成交量創2019年第二季、即逾6年來的按季新高，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，本港銀行同業拆息於第三季早段仍維持低企，加上隨後美國啟動減息，使買家按揭成本下降，刺激入市意欲，加上發展商加快以貼市價推盤、全速去庫存，令第三季多個新推售樓盤快速被市場吸納，當中不少獲內地資金的買家支撐。

此外，私宅租金續處升軌，吸引不少投資者重返物業市場，亦帶動第三季一手成交上揚。展望第四季，陳估計，由於仍有兩次減息機會，加上港股造好，以及整體經濟、旅遊零售市道均見好轉，若發展商推盤節奏持續加快，第四季一手私宅買賣登記有機會挑戰6500宗，即較第三季升逾一成，全年料約2.1萬宗，料創2013年一手新例後按年新高。