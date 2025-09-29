王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上

低息環境重臨，為市場注入強心針。隨着美國減息，本港大型銀行跟隨下調最優惠利率0.125厘。按揭息率降低，減輕業主每月供款負擔，直接為首置客降低入市成本。另一方面，資金成本下降，令投資物業的租金回報率吸引力提升，從而激發剛需與投資需求。同時，本港股市向好，「財富效應」正逐漸顯現。部分投資者開始將股市獲利資金轉投物業市場，為樓市帶來實質的新增購買力。

本月公布的《施政報告》更為樓市增添動力，當中優化「新資本投資者入境計劃」，將住宅物業投資門檻由5000萬元降至3000萬元，直接降低高淨值人士置業成本，吸引高端人才來港定居。事實上，過去5000萬元的門檻令申請人購買的選擇有限，如今門檻下降，不但大幅增加物業的選擇，更為本地豪宅市場注入新動力。

另外，住宅租賃市場同樣表現強勁。差估署數據顯示，8月私人住宅租金指數報198.7點，按月再升1.1%，連升9個月，年內累漲3.2%。值得期待的是，《施政報告》提出放寬專上院校非本地生名額上限，此舉將吸引更多海外學生來港，為租務市場奠定堅實的基石，預計將為未來租金走勢提供有力支撐。

美國減息、股市回升與政府政策，三大能力形成協同效應，將為樓市注入關鍵推力。在多重利好支持下，市場不僅擺脫頹勢，更將穩步向上，交投活躍度有望持續提升。

