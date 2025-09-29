布少明：一手交投旺 延續「破千」宗

新盤成交量在過去一周明顯上升。據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，以施政報告發表後7日（9月17日至23日）計算，全港一手成交量錄得560宗，較報告發表前7日的421宗升約33%。

若以全月計，本月首22日一手成交量達1455宗，已經連續8個月「破千」，創自2019年3月至11月後最長紀錄，充分反映一手交投之暢旺。至於本年至今（截至9月22日）一手交投近14,840宗，較去年首9個月升約36%，創6年同期新高。個人認為，在上述雙重利好因素刺激下，市場承接力強勁，預計全月一手「破千」的走勢延續。

至於二手交投，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於9月15日至21日的一周，共錄73宗成交，按周增近16%，創4周高位。樓價方面，美聯樓價指數最新9月22日報129.1點，較年內低位上升2.23%，本年迄今升約0.76%。

筆者相信，未來住宅物業交投將持續熾熱，新盤率先受惠，全年一手私樓成交量勢可達到1.9萬宗的年初預測，按年升逾22%，並創自2013年4月「一手住宅物業銷售條例」生效後的新高。

若年底前發展商趁勢進一步加快推盤及積極銷售貨尾，甚至有力挑戰全年2萬宗的水平。二手住宅方面，預測今年全年成交量達4.5萬宗，按年升逾9%，創4年新高。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]