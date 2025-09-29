廖偉強：樓市火車頭正加速開動

數據顯示，D類物業（100至159.9平方米）按月升0.19%；E類物業（160平方米或以上）按月升0.23%；而中小型單位，包括B類物業（40至69.9平方米）及C類物業（70至99.9平方米）都按月持平。相比之下，豪宅樓價普遍跑贏大市，當計及數據的滯後，更加可以肯定，在一般置業者仍覺得樓市「乍暖還寒」、仍在疑惑是否「假復蘇」時，重磅資金已超前入市。

在一個成熟經濟體的地產市場，豪宅往往是拉動升勢的火車頭，當市况有向好的迹象，一定會是豪宅先行，因為豪宅買家及投資者洞悉市况的變化，在資金方面亦容易調動；這也解釋為何近期很多大額成交出現。至於中小型物業的買家，不少都是普羅市民，所以入市審慎，經常都要求有更多佐證去肯定樓市已回穩；但吊詭的是當一切都已擺在眼前時，當日心儀的「筍盤」，都已成為別人的新居，又或是不再如昔日般「筍價」；所以，置業者要在這時候覓得心頭好，膽識和冷靜必須並存。

特首在《施政報告》中，提出優化「新資本投資者入境計劃」，當中住宅門檻由5000萬元下調至3000萬元，並容許其中1000萬元計入投資額，這為豪宅注入更大動力。筆者相信，豪宅這個火車頭在第四季會加速開動，至於尾隨的其他「火車卡」，包括傳統大型屋苑、入伙只有數年的新晉屋苑、居屋，甚至單幢式物業等，樓價都會被拉動。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]