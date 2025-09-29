明報新聞網
陳永傑：新房策無為而治

【明報專訊】美國減息帶動本港銀行跟隨，供樓負擔下降。而新一份《施政報告》未有針對樓市推出「派糖」措施，反映當局判斷樓市已回穩，樓價不會再急跌。

美國今年以來首次減息0.25厘，本港銀行亦跟隨，雖然只減0.125厘，但這已是自去年9月以來第四次減息。以匯豐為例，最優惠利率由5.875厘降至最新的5.125厘，一年內累減0.75厘。市場普遍預期美國今年仍有機會再減息兩次，股樓氣氛有望持續向好。今次減息後，多個屋苑出現「供平過租」情况。中原地產數據顯示，143個納入租金指數的屋苑中，有104個回報率高於H按息率，即超過七成屋苑買樓供款開支較租樓更便宜，將鼓勵更多市民轉租為買。

新一份《施政報告》未有直接推出刺激樓市措施。筆者認為，自去年全面「撤辣」後，樓價已止跌回升，隨着美國進入減息周期，政府顯然不希望在樓市方面火上加油。因此，現階段不宜推出過多刺激樓市的政策，以免引發樓價再次急升。從另一角度看，政府今次在樓市方面採取「無為而治」的策略，反映當局認為樓市已趨穩定，短期內不會再出現急跌。這種克制的取態，有助穩定市場預期，提升信心。

儘管《施政報告》未有「派糖」，但並非完全缺乏利好樓市的政策。政府在新資本投資者入境計劃中放寬了投資移民購買住宅物業的門檻。雖然可計算入投資總額的上限仍維持在1000萬元，但可納入計算的住宅物業成交價門檻由5000萬元下調至3000萬元。此舉雖未至驚喜，但也算是「少甜」，對豪宅市場具刺激作用，亦有助吸引更多人才來港，推動住屋需求。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

