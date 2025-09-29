袁國守：黃金周將至 港股交投勢減

內地長假期前，港股插水，上周五恒指跌356點或1.35%，收報26,128點，主要受到科技股調整拖累，再次考驗20天線及26,000點關口；藍籌中，小米（1810）傷勢最重，急瀉逾8%，收報54.65元。全周計，恒指累跌416點或1.57%。

欠缺「北水」滋潤下，往後幾個交易日成交勢減，但按過往經驗，港股又未必一潭死水，不能完全排除「乾升式」反彈的可能，板塊輪動亦有機會延續下去。近日資金追捧增長股、棄高息股，但當上周五大市顯著下跌，熱錢隨即來過「回馬槍」，沽增長股、買高息股，其中內銀股和REITs逆升回升。

由此可見，目前投資者取態較猶豫，佈局相對短線，加上今個星期和下周港股都只有4日市，預料恒指短期在26,000至27,000點先行整固。不過，近期港股升勢主要依賴科技股帶動，而AI、晶片及機械人發展屬國家長期戰略領域，因此展望今年第四季，相關概念股經調整後料仍有上升空間。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]