陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂

上星期美國公布第二季度經濟增長和首次申領失業救濟人數數據，均顯示經濟仍具有韌性。市場對聯儲局未來減息步伐的定價，仍比聯儲局暗示的更鴿派，如果投資者繼續修正預期，短線美元仍可能反彈，留意當美匯指數企穩於100天移動平均線以上，接下來可能測試阻力位98.8，即8月22日的高位，不過10月3日公布最新的非農業就業報告前，突破區間頂部99.3的可能性不大。

瑞士央行上周維持利率在零厘不變，並維持外匯和存款政策不變，對瑞郎來說並無意外。

儘管如此，受美國數據強勁提振，美元兌瑞郎仍因美元走強而上漲。0.801（50日移動平均線）的阻力位看似脆弱，近期可能進一步上漲至0.807（9月4日高位）。

不過瑞士央行重申，重啟負利率的門檻很高，瑞郎未來3個月仍然有機會重上0.78兌一美元的高位。

渣打香港財富方案投資策略主管

[陳正犖 匯市前瞻]