經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包

【明報專訊】為慶祝中華人民共和國成立76周年，政府和社會各界將推出連串特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等範疇。國慶日留港消費，除可享各界推出國慶優惠外，還可留意不少商場較早前已推出的消費優惠，惟要注意部分商場優惠需於指定商戶、指定時間，又或消費滿指定金額方可獲得，消費前宜了解相關優惠條款。

明報記者 劉敬華

政府早前公布，政府和社會各界將推出各項國慶慶祝活動及特別優惠，其中公共交通方面，10月1日全線載客電車和多條渡輪航線可免費乘搭；當日小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間巴士路線；而港鐵亦將於國慶日經「MTR Mobile」手機應用程式，以抽獎方式向MTR Mobile會員送出7.6萬份電子單程票（見表1）。

留意各大商場消費優惠

至於文化藝術及消閒方面，全港商業戲院10月1日戲票半價，同日政府將免費開放康文署轄下體育場地的多項收費康樂設施和博物館展覽，以及漁農署轄下的香港濕地公園。飲食及消費方面，逾千間食肆及商戶將於10月1日提供餐飲優惠；食環署轄下部分公眾街市亦將推出不同優惠。此外，市民10月1日於環保署「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，也可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。要獲取各項慶祝活動和特別優惠詳情，可瀏覽政府的專題網站（www.nationalday76.gov.hk）。

國慶日留港消費，除留意政府和社會各界推出的國慶優惠外，還可留意各大商場早於9月初/中推出的消費優惠。本港商場不時推出消費優惠吸客，較常見優惠為消費送優惠券，一般需於場內消費滿指定金額，方可獲得優惠。最近如海港城、朗豪坊、MOKO新世紀廣場、時代廣場、利園區及K11 Art Mall等均有推出此類優惠，當中以MOKO新世紀廣場的換券所需消費額最低，即日起至10月31日The Point會員，於場內已參與「即賺分」之餐飲商戶，即日晚上8時後以電子貨幣消費滿300元（發票數量不限，惟每組發票金額須滿100元或以上），並成功登記積分，可換領300元餐飲電子贈券套裝，其中包括100元餐飲電子贈券兩張及50元指定餐飲商戶電子贈券兩張，惟要留意電子贈券設使用條件，如100元餐飲電子贈券需消費每滿500元，方可使用1張，每次交易最多可使用3張（見表2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

