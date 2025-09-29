袁國守：小注參與港股炒賣盛宴

長揸和短炒，本身並無牴觸，重要是入市前清楚自己的目的，若期望回報倍翻，並作退休之用，宜長線持有優質藍籌或指數ETF，並作為個人投資組合的核心部分。相反，如近日港股板塊輪流炒作，無論「北水」還是本地散戶都炒得不亦樂乎，若有意跟隨參與這場「派對」，似乎走短線為妙，且要控制注碼，兼嚴守止賺止蝕。

「中特估」房託股息率吸引

假如個人投資組合已買入防守股，例如「中特估」電訊和內銀股，以及房託（REITs），儘管近日股價表現明顯跑輸大市及一眾科技股，但勝在股息率大多有6厘以上，在目前港元定存年息率只約兩厘許的環境下，加上息率趨降，吸引力猶在，毋須因近期弱勢急於減持，值得繼續佔投資組合一席位。說時遲、那時快，上周五恒指急瀉356點，熱錢轉頭沽高增長股，換馬至防守股，內銀和中資電訊股跌勢隨即穩定下來。

至於高增長或潛在高增長板塊，如「B仔股」（生科股）、AI、晶片和機械人股等，則應跟隨/適應「北水」的炒賣作風，即概念、政策、消息及貨源供求先行，並配合技術分析，尤其是打算炒「即日鮮」，不應拘泥於傳統基本分析，如堅持考究某隻個股能否持續提供盈利增長等，否則會錯失許多短炒機會。

以上周三懸掛10號風球那天為例，阿里巴巴（9988）宣布加碼AI投資及推出新AI模型，並將與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）開展Physical AI合作，加上「科技女股神」Catherine Wood的Ark Invest相隔4年之後再次買入阿里，涉資1630萬美元，刺激股價單日飈逾9%，高見52周新高174.9元。又如微盟集團（2013）當天宣布成立「微盟出海」全新業務單元，並成為Genstore.ai中國區獨家戰略合作伙伴，股價即彈逾5個巴仙。

AI晶片機械人概念成焦點

儘管阿里首席執行官吳泳銘表示，正積極推動為期3年、數額達3800億元人民幣的AI基建資本開支計劃，並透露會追加更大投入，但何年何月才能把AI深入電商、即時零售甚至金融服務場景，且帶來可觀增值回報？好些分析憂心，要成功轉化，阿里前期需要付出極高代價，長期回報充滿變數，惟面對當前「憧憬」、「故事」先行的市况，不樂觀一點「跟風」，死守價值投資法，難從這場港股盛宴中獲得甜頭。

正如Meta（美：META）行政總裁朱克伯格近日在一個訪問中表示，AI泡沬「很有可能」出現，但寧願冒着「浪費幾千億美元」的風險，也不能錯過AI發展。因此，向前看，AI、晶片和機械人概念，相信仍是年底前的市場焦點，在熱錢追逐高增長股的趨勢下，料這類主題股份經回吐後可再次炒高，小注入場控制風險便是。

