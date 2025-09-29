明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：小注參與港股炒賣盛宴

【明報專訊】游資近日追捧高增長股份，防守股受冷落，買了防守股的，自然不是味兒。其實，入市前應分清是中長期還是短線部署，假如自問保守，原先目標是股價穩定增長和收息，那麼不要忘記「初心」，繼續持有已買入的防守股如「中特估」好了；若還有閒錢，則不妨用來參與近日熾熱的「音樂椅」遊戲。

長揸和短炒，本身並無牴觸，重要是入市前清楚自己的目的，若期望回報倍翻，並作退休之用，宜長線持有優質藍籌或指數ETF，並作為個人投資組合的核心部分。相反，如近日港股板塊輪流炒作，無論「北水」還是本地散戶都炒得不亦樂乎，若有意跟隨參與這場「派對」，似乎走短線為妙，且要控制注碼，兼嚴守止賺止蝕。

「中特估」房託股息率吸引

假如個人投資組合已買入防守股，例如「中特估」電訊和內銀股，以及房託（REITs），儘管近日股價表現明顯跑輸大市及一眾科技股，但勝在股息率大多有6厘以上，在目前港元定存年息率只約兩厘許的環境下，加上息率趨降，吸引力猶在，毋須因近期弱勢急於減持，值得繼續佔投資組合一席位。說時遲、那時快，上周五恒指急瀉356點，熱錢轉頭沽高增長股，換馬至防守股，內銀和中資電訊股跌勢隨即穩定下來。

至於高增長或潛在高增長板塊，如「B仔股」（生科股）、AI、晶片和機械人股等，則應跟隨/適應「北水」的炒賣作風，即概念、政策、消息及貨源供求先行，並配合技術分析，尤其是打算炒「即日鮮」，不應拘泥於傳統基本分析，如堅持考究某隻個股能否持續提供盈利增長等，否則會錯失許多短炒機會。

以上周三懸掛10號風球那天為例，阿里巴巴（9988）宣布加碼AI投資及推出新AI模型，並將與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）開展Physical AI合作，加上「科技女股神」Catherine Wood的Ark Invest相隔4年之後再次買入阿里，涉資1630萬美元，刺激股價單日飈逾9%，高見52周新高174.9元。又如微盟集團（2013）當天宣布成立「微盟出海」全新業務單元，並成為Genstore.ai中國區獨家戰略合作伙伴，股價即彈逾5個巴仙。

AI晶片機械人概念成焦點

儘管阿里首席執行官吳泳銘表示，正積極推動為期3年、數額達3800億元人民幣的AI基建資本開支計劃，並透露會追加更大投入，但何年何月才能把AI深入電商、即時零售甚至金融服務場景，且帶來可觀增值回報？好些分析憂心，要成功轉化，阿里前期需要付出極高代價，長期回報充滿變數，惟面對當前「憧憬」、「故事」先行的市况，不樂觀一點「跟風」，死守價值投資法，難從這場港股盛宴中獲得甜頭。

正如Meta（美：META）行政總裁朱克伯格近日在一個訪問中表示，AI泡沬「很有可能」出現，但寧願冒着「浪費幾千億美元」的風險，也不能錯過AI發展。因此，向前看，AI、晶片和機械人概念，相信仍是年底前的市場焦點，在熱錢追逐高增長股的趨勢下，料這類主題股份經回吐後可再次炒高，小注入場控制風險便是。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕袁國守 投資心戰室 袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
商業房產拖累 銀行撥備料未完
商業房產拖累 銀行撥備料未完
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
派息料升 看好神華福耀玻璃
派息料升 看好神華福耀玻璃
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
伍禮賢：優必選受惠國策支持
伍禮賢：優必選受惠國策支持
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
湯文亮：美將領集結所為何事
湯文亮：美將領集結所為何事
陳永傑：新房策無為而治
陳永傑：新房策無為而治
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
恒地活道新盤woodis主打兩房
恒地活道新盤woodis主打兩房
太古主席半億購赤柱灘道分層
太古主席半億購赤柱灘道分層
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
壹沐單位實用 400餘呎有3房
壹沐單位實用 400餘呎有3房
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
善用年金防長壽退休金不足
善用年金防長壽退休金不足