巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年

目前市場有多項正面的市場指標：長期國債收益率已止跌企穩；與中國市場關聯度較高的商品（包括鋁、煤炭及水泥）價格回升；太陽能光伏板等行業正出現理性定價的迹象。

貿戰下 中美歐經濟料穩健增長

股市上漲背後有幾大關鍵驅動因素：政府有意為股市提供托市支持，中美貿易緊張局勢緩和及「反內捲」政策共同提振了市場情緒，例如，中證新能源指數剛創下24個月新高。中國高科技產業已成為市場典範，在機械人、電動汽車及人工智能（AI）等領域均取得顯著成就。中國政府正全力推動AI技術在全經濟領域的快速應用，而且科技板塊估值起點仍處於低位。最後，中國居民儲蓄規模已達到歷史峰值。隨着股市回暖，部分儲蓄很可能流入股市，進一步推動上升趨勢。

歐元區經濟近年來展現超預期的韌性，儘管未來幾個季度增速趨勢仍落後於美國，但應能維持增長趨勢。我們預計美國、歐元區和中國的經濟增速將分別達1.9%、1.3%和4.5%。在全球貿易衝突的背景下，這增速雖不算亮眼，但已屬穩健。

債券市場的情况顯示，英國、日本和法國等國的財政狀况令人憂慮。計入關稅收入後，美國的財政狀况相對穩健。我們預計美國2025至2026年財政赤字率將控制在6%以下。美國以外市場的長債投資者需警惕期限溢價不時飈升的風險，但我們認為全球長期債券市場不會出現系統性危機。

市場目前並未對聯儲局的獨立性過度擔憂。我們相信相關制度框架將保持穩固，貨幣政策不會受到政治因素的過度干擾。預計今年聯儲局還將減息兩次，各25個基點，在其中一次會議中減息50基點的可能性極低。

受惠聯儲重啓減息AI投資推動

儘管AI的估值已處於高位，但市場對其潛力的憂慮實屬過度。我們認為，目前情况與2000年時期相比，差異甚大。在聯儲局重啓減息與AI投資趨勢的推動下，風險資產的正面表現有望延續到2026年。

在經歷6個月的強勁上漲後，市場不太會對風險資產保持樂觀態度。自4月初的低點算起，標普500指數和納斯達克指數漲幅達30%至35%，恒生指數和日經指數同樣表現強勁。近幾個月，中國股市開始回暖，散戶投資者終於重投市場。儘管在本輪反彈的第三季度階段，歐洲表現相對滯後，但全年來看仍取得不俗的成績。在這種階段，市場往往傾向於「趨於保守」，選擇獲利了結，尤其是在資產表現大幅跑贏後。然而，我們認為市場尚未進入這一階段，在第四季度仍將保持風險偏好趨勢。

AI主題仍是股市的核心推動力，推動企業盈利增長，並帶動股市創下新高。過去一年中，AI板塊在一定程度上抵消了貿易緊張局勢的影響，並支撑強勁的業績表現。

大型科技企業的盈利同比增長超過25%，該板塊也是標普500指數今年預計盈利增長6%至8%、2026年再增長10%的關鍵因素之一。投資規模極為龐大，超大規模雲服務商和晶片製造商預計未來幾年將在AI相關領域投入數萬億美元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[巴克萊研究團隊 投資放大鏡]