陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應

今年IPO籌1500億 全球居首

本港新股方面，陳茂波提到，新股集資額至今達1500億元，於全球居首位，國際長線資金參與度明顯增加。另他指出，港股氣氛暢旺，恒指今年以來升逾三成，日均成交額逾2500億元。而今年首8個月，上市公司的再融資額，更為IPO集資額的接近3倍。

本月金管局及證監會聯合發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，陳茂波表示，目前經香港安排發行的國際債券，總額佔亞洲接近三成，而綠色及可持續債券的發行額更佔區內約45%。路線圖提到的一系列措施，包括推出跨境債券回購業務等，將有助系統地構建更有效的離岸人民幣「孳息率曲線」，為發行人提供更精準的定價基準參考，並更好地滿足全球投資者對人民幣資產的配置需求。