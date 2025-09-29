新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市

京東間接持79% 中期賺4.5億

京東工業已於本月獲中證監備案，擬發行不超過2.53億股普通股。初步招股資料顯示，京東工業透過解決方案「太璞」提供工業品供應和數智化供應鏈服務，助客戶實現保供、降本、增效及合規。京東間接持有京東工業78.84%股份。今年上半年，公司自京東集團平台收入37億元（人民幣，下同），佔總收入36.1%。期內總收入按年增18.9%至102.5億元，純利升55%至4.51億元。

事實上，早在2023年3月30日，京東集團就已宣布分拆「京東工業」及「京東產發」，兩間公司更於同日遞交來港上市申請，市傳擬分別集資10億美元（約78億港元）。惟去年5月傳出，營運物流園區和產業園區的京東產發由於內房行業不景氣而暫緩來港上市計劃，此後便再無有關該公司上市消息。

FJD Inc.申上市 大疆前管理層創辦

而上周五至昨日，申請來港上市的企業主要涵蓋智能機械人、新消費及生物醫藥行業，當中包括大疆（DJI）前首席科學家吳迪創辦的農業機械人公司FJD Inc.及4間A股上市公司，分別為綜合模擬集成電路公司聖邦微電子（深：300661）、AI驅動型智慧城市群立體交通產品及解決方案佳都科技（滬：600728）、視覺AI SoC的無晶圓廠設計商及供應商星宸科技（深：301536）及微納米製造解決方案供應商和林微納（滬：688661）。

另有3間循《上市規則》18A章遞表的生科公司，分別為主攻抗癌療法研發的英派藥業、siRNA療法開發商靖因藥業及腫瘤早篩解決方案提供商艾米森生命科技。

明報記者 邱潤青