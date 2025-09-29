明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務

【明報專訊】恒生銀行（0011）零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示，今年以來客戶對實體黃金需求逐漸上升，截至8月底，恒生實體黃金交易量按年大升近八成，同時今年恒生於實體黃金的入貨量亦升近3倍；為應合客戶對實體黃金的需求，加上臨近「十一」黃金周，恒生自上周五（26日）起推行實體黃金買賣網上預約服務，預先選取黃金產品，以方便客戶買賣實金產品。

明報記者 江陵凱

李樺倫指出，市場對於美國債務的憂慮、地緣政治不穩定性，以及美國開始重啟減息利好黃金背景底下，許多央行及投資者視黃金作為另一避險資產，她引述世界黃金協會數據指出，今年第二季黃金總需求按年升3%至1249噸，若按金額計，其總值按年升45%至1320億美元；同時截至8月底，全球黃金交易所買賣基金（ETF）資產管理規模（AUM）達4070億美元，年初至9月19日錄得470億美元淨流入，其中約100億美元的淨流入來自亞洲區。

婚嫁滿月對實體黃金有需求

李樺倫認為於各利好因素下金價亦「水漲船高」，現貨黃金已由疫情前的2019年約每盎司1400美元，升至目前約每盎司3700美元，當中亞洲區對投資黃金的需求亦見熾熱。談及實體黃金時，李樺倫提到除作投資用途之外，中國社會於婚嫁及嬰兒滿月時，均有送金的習俗，對實體黃金有需求，李樺倫提到恒生所提供的實體黃金產品之下，如「9999金條」及「鴻運金幣」較受客戶歡迎。

被問到未來金價走勢時，李樺倫表示她沒有就黃金設下目標價，而黃金不能收息、回報取決於價格走勢，她提到不建議旗下客戶的資金「put in one basket（放於同一個籃子，指應分散風險）」。

倡港完善黃金投資產品 增流動性

恒生投資方面，李樺倫稱恒生投資目前AUM近3900億元，而恒生投資今年4月推出「恒生高股息30指數ETF」（3466），截至上周四（25日），該ETF的AUM近45億元；若按恒生所管理的盈富基金（2800）、於截至上周五（26日）AUM約1663億元計，單計盈富已佔恒生投資總AUM的41%。

《施政報告》提到本港要加速建立國際黃金交易市場，李樺倫提到，全球市場黃金ETF數目有逾百隻，惟於本港黃金ETF數目為數不多，若本港要成為國際黃金交易市場，除實體黃金之外，她認為亦要完善其他與黃金相關的投資產品、優化黃金市場的生態環境，並增加市場流動性；恒生投資旗下設有人民幣櫃台、追蹤倫敦金屬市場協會（LBMA）上午黃金價格的「恒生人民幣黃金ETF」（83168），截至上周四AUM為4014萬元人民幣。

上 / 下一篇新聞

港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
商業房產拖累 銀行撥備料未完
商業房產拖累 銀行撥備料未完
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
派息料升 看好神華福耀玻璃
派息料升 看好神華福耀玻璃
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
伍禮賢：優必選受惠國策支持
伍禮賢：優必選受惠國策支持
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
湯文亮：美將領集結所為何事
湯文亮：美將領集結所為何事
陳永傑：新房策無為而治
陳永傑：新房策無為而治
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
恒地活道新盤woodis主打兩房
恒地活道新盤woodis主打兩房
太古主席半億購赤柱灘道分層
太古主席半億購赤柱灘道分層
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
壹沐單位實用 400餘呎有3房
壹沐單位實用 400餘呎有3房
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
善用年金防長壽退休金不足
善用年金防長壽退休金不足