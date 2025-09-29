恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務

明報記者 江陵凱

李樺倫指出，市場對於美國債務的憂慮、地緣政治不穩定性，以及美國開始重啟減息利好黃金背景底下，許多央行及投資者視黃金作為另一避險資產，她引述世界黃金協會數據指出，今年第二季黃金總需求按年升3%至1249噸，若按金額計，其總值按年升45%至1320億美元；同時截至8月底，全球黃金交易所買賣基金（ETF）資產管理規模（AUM）達4070億美元，年初至9月19日錄得470億美元淨流入，其中約100億美元的淨流入來自亞洲區。

婚嫁滿月對實體黃金有需求

李樺倫認為於各利好因素下金價亦「水漲船高」，現貨黃金已由疫情前的2019年約每盎司1400美元，升至目前約每盎司3700美元，當中亞洲區對投資黃金的需求亦見熾熱。談及實體黃金時，李樺倫提到除作投資用途之外，中國社會於婚嫁及嬰兒滿月時，均有送金的習俗，對實體黃金有需求，李樺倫提到恒生所提供的實體黃金產品之下，如「9999金條」及「鴻運金幣」較受客戶歡迎。

被問到未來金價走勢時，李樺倫表示她沒有就黃金設下目標價，而黃金不能收息、回報取決於價格走勢，她提到不建議旗下客戶的資金「put in one basket（放於同一個籃子，指應分散風險）」。

倡港完善黃金投資產品 增流動性

恒生投資方面，李樺倫稱恒生投資目前AUM近3900億元，而恒生投資今年4月推出「恒生高股息30指數ETF」（3466），截至上周四（25日），該ETF的AUM近45億元；若按恒生所管理的盈富基金（2800）、於截至上周五（26日）AUM約1663億元計，單計盈富已佔恒生投資總AUM的41%。

《施政報告》提到本港要加速建立國際黃金交易市場，李樺倫提到，全球市場黃金ETF數目有逾百隻，惟於本港黃金ETF數目為數不多，若本港要成為國際黃金交易市場，除實體黃金之外，她認為亦要完善其他與黃金相關的投資產品、優化黃金市場的生態環境，並增加市場流動性；恒生投資旗下設有人民幣櫃台、追蹤倫敦金屬市場協會（LBMA）上午黃金價格的「恒生人民幣黃金ETF」（83168），截至上周四AUM為4014萬元人民幣。