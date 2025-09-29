明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

摯達充電樁銷量領先 連年虧損

【明報專訊】內地汽車行業蓬勃發展，但不代表汽車產業鏈的各環節都能賺錢，本欄以往已多次提及，處汽車產業鏈中游企業、汽車零部件商礙於競爭，又或客戶集中度高等諸多因素，營運長期出現虧損並非罕見。從事電動汽車家庭充電方案供應的摯達科技（下簡稱「摯達」），上周通過港交所上市聆訊，或短期可開展招股活動。公司即使位居內地家用電動車充電樁銷量領先地位，但自2010年成立以來一直處於虧損，收入亦連續兩年下跌，業績對投資者來說的確稍欠吸引力。

撰文 旻晞

摯達其實已先後兩次遞表申請來港上市，惟過期失效，再至今年7月第三次遞表終闖關成功，招股時間便交由承銷團隊決定，是次申萬宏源香港為其獨家保薦人。按資料，摯達於家用電動汽車充電樁銷量計，佔中國市場份額13.6%、全球市場份額達9%；按銷售額排行內地市場第三、市佔率約6.6%。

摯達業務便是產銷家用電動汽車充電樁，及與此相關連的服務收益，如為其充電樁網絡提供上門安裝及售後服務。截至今年3月底，其服務網絡已覆蓋內地超過360個城市。其服務組合透過連接至數字平台的第三方服務供應商提供。產品及服務收入比例於往績期間互有超越，但大體前者仍是較大收入來源，去年收入比例達51%，至今年首季提升至67%。集團指往績期間，共交付130萬台電動汽車充電樁，並完成130萬次安裝及售後服務工作。

於往績紀錄期間，摯達向按2024年電動汽車銷量計，中國十大汽車製造商中的七家汽車製造商，提供智慧家用電動汽車充電樁及配件及/或服務，同時亦與該等主要汽車製造商一同進軍海外市場。目前，其產品及服務已覆蓋22個國家。

市場競爭大 去年收入跌11.5%

市場逐步拓展，但收入卻未見同步增長，從初步招股文件顯示，摯達收入連跌兩年。去年收入跌幅更達雙位數的11.5%。

究其原因，主要仍是市場競爭問題。就如初步招股文件中描述營運風險之一，是內地電動汽車家庭充電解決方案行業中，競爭對手頻繁推出新產品並進行價格競爭，且摯達的部分現有或潛在競爭對手擁有更多資源。

對手有誰？例如我們所知的「造車新勢力」的「蔚小理」（蔚來（9866）、小鵬（9868）、理想（2015））都有經營充電樁網絡服務，直接和間接與摯達競爭。初步招股文件形容，部分競爭對手擁有更大的市場份額、更廣泛採用的技術、更豐富的營銷專業知識和更多的財務資源，可能使集團處於競爭劣勢。

競爭激烈的直接後果，可從摯達產品的平均價格反映，其產品銷售於2022年平均售價為790.5元（人民幣，下同），2023年升至914.4元，但去年卻掉頭下跌至808.6元；再至今年首季跌落780.3元，較2022年水平更低；與此同時，銷量亦未必保證「長升長有」，如2023年其產品銷量便按年下跌35%至31.33萬台，幸而去年回升至35.11萬台，但如上述同年產品平均售價卻下跌11.5%。數據上反映的現實，似乎是減價能帶動銷量上升，相反提價便令銷量下跌，其產品需求彈性看來較大。况且，減價空間始終有限。去年集團毛利率已按年大跌5.6百分點至14.6%；今年首季毛利率亦按年下跌6.2百分點至16.5%。

對於如何扭虧，集團於初步招股文件提到，將集中精力提高毛利率，特別提及會透過拓展至特選海外市場及零售渠道，以及開發毛利率較高且收入潛力優厚的先進產品，以實現更高的毛利率。

事實上，海外市場收益及毛利率都較內地為佳，如集團於2022年至2024年及今年首季，其海外銷售收入的毛利率分別約為52.6%、24.6%、23.4%及37.2%，全部均高於同期中國銷售毛利率的19.8%、20.1%、13.8%及12.9%。而今年首季，摯達海外收入佔總收入14.8%，按年跌1.5百分點，「出海」之路仍然漫長。

除競爭問題，集團業務較為單一，如今年首季產品銷售收入當中，智慧家用電動汽車充電樁銷售收入佔其中的98.3%，「單天保至尊」情况相當顯著。即使於提供服務收益當中，安裝及售後服務收益便佔96.6%。且服務收益的多寡亦是取決於產品銷售，故總結來講，摯達的智慧家用電動汽車充電樁銷售若稍有差池，盈收將大幅波動，營運上風險頗高。

業務單一 客戶高度集中

業務單一，客戶亦高度集中，今年首季，摯達五大客戶收入佔收入比達53.5%，逾半收入依賴這五大客戶；單一最大客戶收益佔17%。「客人永遠是對的」，何况每位也是「貴客」，摯達議價能力受限。這或解釋了上文提及當摯達產品平均售價上升時，銷量見下跌的現象。

經營活動現金持續淨流走

摯達連年虧損，過去3年及今年首季甚至於經營活動現金亦持續錄得淨流走，至今年3月底，集團手頭現金只有1.46億元。摯達指出，經估計是次來港集資所得淨額、手頭現金及現金等價物、可用銀行融資及經營活動產生的現金流量，董事相信集團擁有足夠的營運資金滿足目前，以及未來12個月的需求。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕財經專欄 摯達科技 新股 新股巡禮

上 / 下一篇新聞

港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
商業房產拖累 銀行撥備料未完
商業房產拖累 銀行撥備料未完
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股
派息料升 看好神華福耀玻璃
派息料升 看好神華福耀玻璃
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
伍禮賢：優必選受惠國策支持
伍禮賢：優必選受惠國策支持
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
湯文亮：美將領集結所為何事
湯文亮：美將領集結所為何事
陳永傑：新房策無為而治
陳永傑：新房策無為而治
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
恒地活道新盤woodis主打兩房
恒地活道新盤woodis主打兩房
太古主席半億購赤柱灘道分層
太古主席半億購赤柱灘道分層
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
壹沐單位實用 400餘呎有3房
壹沐單位實用 400餘呎有3房
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
善用年金防長壽退休金不足
善用年金防長壽退休金不足