摯達充電樁銷量領先 連年虧損

摯達其實已先後兩次遞表申請來港上市，惟過期失效，再至今年7月第三次遞表終闖關成功，招股時間便交由承銷團隊決定，是次申萬宏源香港為其獨家保薦人。按資料，摯達於家用電動汽車充電樁銷量計，佔中國市場份額13.6%、全球市場份額達9%；按銷售額排行內地市場第三、市佔率約6.6%。

摯達業務便是產銷家用電動汽車充電樁，及與此相關連的服務收益，如為其充電樁網絡提供上門安裝及售後服務。截至今年3月底，其服務網絡已覆蓋內地超過360個城市。其服務組合透過連接至數字平台的第三方服務供應商提供。產品及服務收入比例於往績期間互有超越，但大體前者仍是較大收入來源，去年收入比例達51%，至今年首季提升至67%。集團指往績期間，共交付130萬台電動汽車充電樁，並完成130萬次安裝及售後服務工作。

於往績紀錄期間，摯達向按2024年電動汽車銷量計，中國十大汽車製造商中的七家汽車製造商，提供智慧家用電動汽車充電樁及配件及/或服務，同時亦與該等主要汽車製造商一同進軍海外市場。目前，其產品及服務已覆蓋22個國家。

市場競爭大 去年收入跌11.5%

市場逐步拓展，但收入卻未見同步增長，從初步招股文件顯示，摯達收入連跌兩年。去年收入跌幅更達雙位數的11.5%。

究其原因，主要仍是市場競爭問題。就如初步招股文件中描述營運風險之一，是內地電動汽車家庭充電解決方案行業中，競爭對手頻繁推出新產品並進行價格競爭，且摯達的部分現有或潛在競爭對手擁有更多資源。

對手有誰？例如我們所知的「造車新勢力」的「蔚小理」（蔚來（9866）、小鵬（9868）、理想（2015））都有經營充電樁網絡服務，直接和間接與摯達競爭。初步招股文件形容，部分競爭對手擁有更大的市場份額、更廣泛採用的技術、更豐富的營銷專業知識和更多的財務資源，可能使集團處於競爭劣勢。

競爭激烈的直接後果，可從摯達產品的平均價格反映，其產品銷售於2022年平均售價為790.5元（人民幣，下同），2023年升至914.4元，但去年卻掉頭下跌至808.6元；再至今年首季跌落780.3元，較2022年水平更低；與此同時，銷量亦未必保證「長升長有」，如2023年其產品銷量便按年下跌35%至31.33萬台，幸而去年回升至35.11萬台，但如上述同年產品平均售價卻下跌11.5%。數據上反映的現實，似乎是減價能帶動銷量上升，相反提價便令銷量下跌，其產品需求彈性看來較大。况且，減價空間始終有限。去年集團毛利率已按年大跌5.6百分點至14.6%；今年首季毛利率亦按年下跌6.2百分點至16.5%。

對於如何扭虧，集團於初步招股文件提到，將集中精力提高毛利率，特別提及會透過拓展至特選海外市場及零售渠道，以及開發毛利率較高且收入潛力優厚的先進產品，以實現更高的毛利率。

事實上，海外市場收益及毛利率都較內地為佳，如集團於2022年至2024年及今年首季，其海外銷售收入的毛利率分別約為52.6%、24.6%、23.4%及37.2%，全部均高於同期中國銷售毛利率的19.8%、20.1%、13.8%及12.9%。而今年首季，摯達海外收入佔總收入14.8%，按年跌1.5百分點，「出海」之路仍然漫長。

除競爭問題，集團業務較為單一，如今年首季產品銷售收入當中，智慧家用電動汽車充電樁銷售收入佔其中的98.3%，「單天保至尊」情况相當顯著。即使於提供服務收益當中，安裝及售後服務收益便佔96.6%。且服務收益的多寡亦是取決於產品銷售，故總結來講，摯達的智慧家用電動汽車充電樁銷售若稍有差池，盈收將大幅波動，營運上風險頗高。

業務單一 客戶高度集中

業務單一，客戶亦高度集中，今年首季，摯達五大客戶收入佔收入比達53.5%，逾半收入依賴這五大客戶；單一最大客戶收益佔17%。「客人永遠是對的」，何况每位也是「貴客」，摯達議價能力受限。這或解釋了上文提及當摯達產品平均售價上升時，銷量見下跌的現象。

經營活動現金持續淨流走

摯達連年虧損，過去3年及今年首季甚至於經營活動現金亦持續錄得淨流走，至今年3月底，集團手頭現金只有1.46億元。摯達指出，經估計是次來港集資所得淨額、手頭現金及現金等價物、可用銀行融資及經營活動產生的現金流量，董事相信集團擁有足夠的營運資金滿足目前，以及未來12個月的需求。

