派息料升 看好神華福耀玻璃

本港以至整體中國股市過去一年多以來大漲小回，不少專家均建議就此採用槓鈴策略（Barbell Strategy），既投資科技股等增長股，亦投資內銀、電訊、能源及公路等高息股，進可攻退可守。就高息股而言，梁江近年接受《Money Monday》專訪曾推介的中資電訊股及粵高速（深：000429）至今股價均有好表現，故此是次《Money Monday》亦再請教他就此如何部署。

梁江認為，中資電訊股及粵高速去一年多以來股價普遍向好後，目前他覺得比較可取的是中移（0941），原因是其目前股息率仍逾6厘，有一定防守力，未來一年即使股價不升不跌只收息也屬不錯；不過，他現時已不再看好粵高速，指該公路股料要面對非其持有的新公路落成以致的分流壓力。

神華受惠「反內捲」 政策支持煤價

根據梁江的最新選股要求，目前投資中資高息股，既要求該股股息率不錯，同時亦要求其每股盈利及每股派息未來有一定增長，就此而言，他認為內銀、電訊、石油及公路股均不屬於此範疇，看好的是煤炭龍頭股神華。

梁江解釋，中國現積極發展AI，由於AI需要大量數據中心支持晶片算力，而數據中心需要電力來支持運作，目前煤炭仍是中國重要的發電資源，故此作為中國煤炭龍頭股的神華值得看好。他續說，內地近月實行的「反內捲」政策對煤價屬正面，也是神華另一利好因素。神華上周五收報36.94元，對比去年每股派息2.4486元，股息率逾6.6厘。

福耀歐美多地設廠 生產規模冠全球

除了神華外，梁江亦看好在歐美多地均有廠房、全球最大的汽車玻璃生產商福耀玻璃。他指出，由於汽車玻璃重量較高、較難長程運輸，故此福耀玻璃在全球多地均設有鄰近汽車廠客戶的生產基地，生產汽車玻璃後可以短程便運送往至有關汽車廠，集團的優勢是規模大及營運效率高。

梁江續說，雖然近年全球轎車銷量增長不大，反映燃油車及電動車銷量此消彼長，但電動車往往不單需要較多玻璃，而且對玻璃要求亦較高，福耀玻璃作為全球最大的汽車玻璃生產商，由此可以同時受惠於產品銷量及售價均有所增長，由此帶動營業額及盈利均向上。

福耀上半年營業額盈利均增長佳

根據最新中期年報，福耀玻璃上半年營業額按年增長16.9%至約214億元人民幣，盈利勁升37.3%至約48億元人民幣，派每股中期息約0.986元。福耀玻璃去年全年每股派息約1.93元，對比上周五收市價75.8元，股息率約2.5厘。

《Money Monday》翻查彭博數據，福耀玻璃及神華過去半年股價分別上升35.35%及15.43%，與恒指期內上升11.26%比較，屬跑贏大市的強勢股（見圖）。

