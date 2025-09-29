邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股

明報記者 葉創成

雖然恒指上周回吐416點或1.57%，收報26,128點，屬連升三周後斷纜，惟過去一年仍勁升6204點或31.13%（見圖1），是表現最佳全球主要股票指數之一，邦德資產管理梁江於《Money Monday》第469期（去年10月7日出版）封面故事已看好恒指年內見26,000點，故今期封面故事亦再次專訪他分析港股最新形勢。

在預測恒指未來一年走勢前，梁江首先指出，不少歐美機構投資者本月以來積極增加投資中國股票，例如旗下中國股票基金月初至今便錄得可觀淨流入，目前資產管理規模約12億美元，較上月底增加5%至10%，他認為中國經濟及股市的基本面穩固，因此得到外資青睞亦屬十分合理。

中國人敬業樂業 屬經濟發展支柱

梁江表示：「4月2日美國總統特朗普宣布向中國以至全球多個國家加徵稅率超高的『對等關稅』至今已近半年，當時不少歐美投資者認為這是一件很嚴重的事，擔心中美關係割裂，中國因此便會有很大的問題，後來他們發現美國及中國股市於4月上旬短暫調整後，近月美股不斷創新高，而且中國股市也有很好的表現，這些事實證明股市升跌是由基本面、而非某些政客說一兩句話來決定的。」

根據梁江的分析，中國及美國經濟的確各有亮點，令兩國在經濟及科技發展上取得理想成績，這便是基本面，由此亦帶動有關股市上升：「我一直相信，某些政客的某些政策，不會改變中國及美國兩個國家人民尋求更好生活的想法，中國人無論是開餐館、送外賣、搞科研或高端製造業也好，總是敬業樂業的，一天不論工作多少小時也要把工作完成是中國人的習慣，這是一個人、一個企業、一個國家或一個民族興旺發達最重要的支柱，這些事情是改變不了的。」

中美競爭而非對抗 利好兩國經濟股市

跟着梁江談到美國這個全球最大經濟體的優勢：「美國在科技方面的領先、在社會自由度的領先是不會改變，即使特朗普也改變不了，他上台後仍有很多美國人在罵他，美國就有這種自由的氛圍，原因是美國人相信一切有問題的事情，可以公諸於世自由地去討論甚至是爭論，最終會有很好的結果。」

梁江指出，中國及美國兩大體制各有好處，而按目前的形勢去看，兩個大國之間會彼此競爭（competition）而非對抗（confrontation），指這是非常好的發展：「你投資一間上市公司，也希望該公司處於競爭而不是躺平狀態，這樣才會有進步，所以我覺得中美關係現在已比較明朗，即使雙方短時間內會有一些貿易摩擦或政治爭拗，但會在彼此都認可的框架下競爭，在此情况下，中國經濟會繼續進步與發展，美國經濟也會繼續進步與發展，這對中國及美國股市亦是最基本的基本面。」

至於中美之間的競爭，梁江認為其中一個焦點便是發展AI以提升生產力。他續說，由於AI運算需要晶片，因此中美近年在晶片領域激烈競爭屬正常，而AI下一步應用是機械人及自動駕駛等領域，這也將是兩國的角力場。

投資中國股市 AI屬首要主題

綜合上述分析，梁江強調，目前投資本港以至整體中國股市，AI是最重要的投資主題；早於《Money Monday》第12期（2015年8月31日出版）封面故事，梁江已推介騰訊，該「科網股王」股價至今已勁升逾4.3倍（見圖2），而他在《Money Monday》第469期封面故事也有再推介騰訊，目前他仍看好騰訊，指騰訊是中國積極發展及應用AI的首選受惠股。

騰訊擁億計消費用戶 AI應用場景豐富

梁江表示：「應用AI是可以提高生產力的，前提是必須有客戶、有應用場景，才可以把AI變成價值，這樣的公司我首先想到的就是騰訊。騰訊旗下的應用程式（App）連接數以億計的消費人群，可以提供很多應用場景予AI應用。」

根據最新中期年報，截至6月底，騰訊旗下微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年增長約3%至14.11億，而QQ的移動終端月活躍帳戶數下跌約7%至5.32億，收費增值服務付費會員數則增長0.4%至2.64億。騰訊上半年收入增長約14%至3645億元人民幣，盈利則上升約16%至1034億元人民幣。

在《Money Monday》第469期封面故事梁江再推介騰訊外，亦看好規模對比騰訊屬較小的攜程（9961）及滴滴（美：DIDIY）等中資互聯網平台股。騰訊、攜程及滴滴過去近一年股價均向好，而目前梁江對該三股仍持正面看法。

華高端晶片落後美3至5年 短期難收窄

另外，如梁江上述分析，AI運算需要晶片，事實上，分別在內地及本港上市的中國晶片龍頭股寒武紀（滬：688256）及中芯國際（0981）過去一年股價升幅均以倍數計，大幅跑贏大市（見圖3），《Money Monday》是次專訪中亦請教梁江在該板塊如何部署。

梁江表示，在晶片算力領域，可以分為「推理」（Inference）及「訓練」（Training）兩大類別，當中，「推理」對晶片的要求比較低，而中國在此領域已做得不錯；不過，他亦指出，中國晶片公司在「訓練」晶片此領域與美國同業的差距仍高達3至5年，正在努力追趕的過程中，而這差距在短期內或不會收窄，原因是「你（中國）在進步，別人（美國）也在進步，別人不會躺平。」

中國優質AI硬件公司 多在A股上市

雖然梁江不評論旗下基金現是否持有中國晶片股，但他指出，中國AI產業鏈的投資機會有很多，除了上文所介紹應用AI提升生產力的騰訊外，亦包括數據中心、冷卻系統（Cooling System）、光模塊（Optical Module）及印刷線路板（Printed Circuit Board、簡稱PCB）等屬於硬件領域的上市公司，旗下基金目前在內地A股就此找到不少投資機會。

梁江舉例，目前中國領先的PCB生產商，主要在內地A股而非本港上市：「過去的PCB往往是一層的，在上面放置不同的晶片；現在的PCB是多層的，因為現在的要求是要省電、快速及面積愈來愈少，由於要生產這樣的PCB是相當困難的，因此有這樣技術的公司賺錢能力便很強勁。這個行業新舊交替相當快，企業不努力便會被競爭對手拋離。」

另外，由於AI需大量數據中心以支持晶片算力，而數據中心需要電力來支持運作，目前煤炭仍是中國重要的發電資源，因此梁江目前亦看好中國煤炭龍頭股神華。神華目前股息率高達6.6厘，屬高息股，這將在下頁梁江推介高息股時再詳細分析。

AI數據中心用電增 看好煤炭龍頭股神華

綜合上述分析，梁江強調，目前中國股市最重要的投資主題便是AI。《Money Monday》翻查恒指公司數據，在梁江上述看好的中國AI受惠股中，只騰訊及神華是恒指成分股，佔比分別為8%及0.71%。

舊經濟藍籌盈利增長乏力 限制恒指升幅

對於恒指未來一年恒指走勢，梁江認為屬穩固向上，惟上升空間料只5%至10%，像過去一年般再急升機率不高，更談不上出現大牛市：「恒指過去一年急升逾三成至26,000多點，主要並非盈利增長帶動，而是由估值上升所致，而目前恒指估值已高於過去10年均值，未來一年要估值進一步上升便比較難，這樣的話，恒指上升要靠盈利增長，而我們估計這大概就是5%至10%增長。」

至於為何預測恒指成分股未來一年整體盈利只增長5%至10%呢？梁江解釋，其實目前中國經濟基本面有好有壞，好的是科技創新及先進製造業發展迅速，壞的是房地產市場下滑、消費降級及通縮陰霾持續等，而經濟基本面亦已反映於恒指成分股上，因此過去一年騰訊股價表現很好，但藍籌內需股如李寧（2331）、海底撈（6862）、蒙牛乳業（2319）及華潤啤酒（0291）股價均下跌，料這趨勢未來一年仍持續；而且他亦相信其他屬於舊經濟的內銀、內房、中資電訊及石油等藍籌股未來一年盈利增長乏力，這也會限制恒指成分股整體盈利增長空間。

