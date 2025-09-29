明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

邦德梁江：恒指來年難再大升 看好中國AI股

【明報專訊】恒指上周收報26,128點，過去一年勁升6204點或31.13%，今期封面故事專訪在約一年前已預測恒指年內見26,000點的邦德資產管理首席投資總監梁江分析最新形勢。梁江認為，恒指目前估值已高於過去10年均值，即使未來一年料穩固向上，惟上升空間料只有5%至10%，像過去一年般再急升機率不高，而現時本港以至整體中國股市的投資機會則可留意個別股票，尤其是受惠人工智能（AI）發展的上市公司，例如騰訊控股（0700）、神華（1088）與一些在內地A股上市、領先的AI硬件股。他續說，目前買收息股亦要着重未來股息增長，就此看好神華及福耀玻璃（3606）。

明報記者 葉創成

雖然恒指上周回吐416點或1.57%，收報26,128點，屬連升三周後斷纜，惟過去一年仍勁升6204點或31.13%（見圖1），是表現最佳全球主要股票指數之一，邦德資產管理梁江於《Money Monday》第469期（去年10月7日出版）封面故事已看好恒指年內見26,000點，故今期封面故事亦再次專訪他分析港股最新形勢。

在預測恒指未來一年走勢前，梁江首先指出，不少歐美機構投資者本月以來積極增加投資中國股票，例如旗下中國股票基金月初至今便錄得可觀淨流入，目前資產管理規模約12億美元，較上月底增加5%至10%，他認為中國經濟及股市的基本面穩固，因此得到外資青睞亦屬十分合理。

中國人敬業樂業 屬經濟發展支柱

梁江表示：「4月2日美國總統特朗普宣布向中國以至全球多個國家加徵稅率超高的『對等關稅』至今已近半年，當時不少歐美投資者認為這是一件很嚴重的事，擔心中美關係割裂，中國因此便會有很大的問題，後來他們發現美國及中國股市於4月上旬短暫調整後，近月美股不斷創新高，而且中國股市也有很好的表現，這些事實證明股市升跌是由基本面、而非某些政客說一兩句話來決定的。」

根據梁江的分析，中國及美國經濟的確各有亮點，令兩國在經濟及科技發展上取得理想成績，這便是基本面，由此亦帶動有關股市上升：「我一直相信，某些政客的某些政策，不會改變中國及美國兩個國家人民尋求更好生活的想法，中國人無論是開餐館、送外賣、搞科研或高端製造業也好，總是敬業樂業的，一天不論工作多少小時也要把工作完成是中國人的習慣，這是一個人、一個企業、一個國家或一個民族興旺發達最重要的支柱，這些事情是改變不了的。」

中美競爭而非對抗 利好兩國經濟股市

跟着梁江談到美國這個全球最大經濟體的優勢：「美國在科技方面的領先、在社會自由度的領先是不會改變，即使特朗普也改變不了，他上台後仍有很多美國人在罵他，美國就有這種自由的氛圍，原因是美國人相信一切有問題的事情，可以公諸於世自由地去討論甚至是爭論，最終會有很好的結果。」

梁江指出，中國及美國兩大體制各有好處，而按目前的形勢去看，兩個大國之間會彼此競爭（competition）而非對抗（confrontation），指這是非常好的發展：「你投資一間上市公司，也希望該公司處於競爭而不是躺平狀態，這樣才會有進步，所以我覺得中美關係現在已比較明朗，即使雙方短時間內會有一些貿易摩擦或政治爭拗，但會在彼此都認可的框架下競爭，在此情况下，中國經濟會繼續進步與發展，美國經濟也會繼續進步與發展，這對中國及美國股市亦是最基本的基本面。」

至於中美之間的競爭，梁江認為其中一個焦點便是發展AI以提升生產力。他續說，由於AI運算需要晶片，因此中美近年在晶片領域激烈競爭屬正常，而AI下一步應用是機械人及自動駕駛等領域，這也將是兩國的角力場。

投資中國股市 AI屬首要主題

綜合上述分析，梁江強調，目前投資本港以至整體中國股市，AI是最重要的投資主題；早於《Money Monday》第12期（2015年8月31日出版）封面故事，梁江已推介騰訊，該「科網股王」股價至今已勁升逾4.3倍（見圖2），而他在《Money Monday》第469期封面故事也有再推介騰訊，目前他仍看好騰訊，指騰訊是中國積極發展及應用AI的首選受惠股。

騰訊擁億計消費用戶 AI應用場景豐富

梁江表示：「應用AI是可以提高生產力的，前提是必須有客戶、有應用場景，才可以把AI變成價值，這樣的公司我首先想到的就是騰訊。騰訊旗下的應用程式（App）連接數以億計的消費人群，可以提供很多應用場景予AI應用。」

根據最新中期年報，截至6月底，騰訊旗下微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年增長約3%至14.11億，而QQ的移動終端月活躍帳戶數下跌約7%至5.32億，收費增值服務付費會員數則增長0.4%至2.64億。騰訊上半年收入增長約14%至3645億元人民幣，盈利則上升約16%至1034億元人民幣。

在《Money Monday》第469期封面故事梁江再推介騰訊外，亦看好規模對比騰訊屬較小的攜程（9961）及滴滴（美：DIDIY）等中資互聯網平台股。騰訊、攜程及滴滴過去近一年股價均向好，而目前梁江對該三股仍持正面看法。

華高端晶片落後美3至5年 短期難收窄

另外，如梁江上述分析，AI運算需要晶片，事實上，分別在內地及本港上市的中國晶片龍頭股寒武紀（滬：688256）及中芯國際（0981）過去一年股價升幅均以倍數計，大幅跑贏大市（見圖3），《Money Monday》是次專訪中亦請教梁江在該板塊如何部署。

梁江表示，在晶片算力領域，可以分為「推理」（Inference）及「訓練」（Training）兩大類別，當中，「推理」對晶片的要求比較低，而中國在此領域已做得不錯；不過，他亦指出，中國晶片公司在「訓練」晶片此領域與美國同業的差距仍高達3至5年，正在努力追趕的過程中，而這差距在短期內或不會收窄，原因是「你（中國）在進步，別人（美國）也在進步，別人不會躺平。」

中國優質AI硬件公司 多在A股上市

雖然梁江不評論旗下基金現是否持有中國晶片股，但他指出，中國AI產業鏈的投資機會有很多，除了上文所介紹應用AI提升生產力的騰訊外，亦包括數據中心、冷卻系統（Cooling System）、光模塊（Optical Module）及印刷線路板（Printed Circuit Board、簡稱PCB）等屬於硬件領域的上市公司，旗下基金目前在內地A股就此找到不少投資機會。

梁江舉例，目前中國領先的PCB生產商，主要在內地A股而非本港上市：「過去的PCB往往是一層的，在上面放置不同的晶片；現在的PCB是多層的，因為現在的要求是要省電、快速及面積愈來愈少，由於要生產這樣的PCB是相當困難的，因此有這樣技術的公司賺錢能力便很強勁。這個行業新舊交替相當快，企業不努力便會被競爭對手拋離。」

另外，由於AI需大量數據中心以支持晶片算力，而數據中心需要電力來支持運作，目前煤炭仍是中國重要的發電資源，因此梁江目前亦看好中國煤炭龍頭股神華。神華目前股息率高達6.6厘，屬高息股，這將在下頁梁江推介高息股時再詳細分析。

AI數據中心用電增 看好煤炭龍頭股神華

綜合上述分析，梁江強調，目前中國股市最重要的投資主題便是AI。《Money Monday》翻查恒指公司數據，在梁江上述看好的中國AI受惠股中，只騰訊及神華是恒指成分股，佔比分別為8%及0.71%。

舊經濟藍籌盈利增長乏力 限制恒指升幅

對於恒指未來一年恒指走勢，梁江認為屬穩固向上，惟上升空間料只5%至10%，像過去一年般再急升機率不高，更談不上出現大牛市：「恒指過去一年急升逾三成至26,000多點，主要並非盈利增長帶動，而是由估值上升所致，而目前恒指估值已高於過去10年均值，未來一年要估值進一步上升便比較難，這樣的話，恒指上升要靠盈利增長，而我們估計這大概就是5%至10%增長。」

至於為何預測恒指成分股未來一年整體盈利只增長5%至10%呢？梁江解釋，其實目前中國經濟基本面有好有壞，好的是科技創新及先進製造業發展迅速，壞的是房地產市場下滑、消費降級及通縮陰霾持續等，而經濟基本面亦已反映於恒指成分股上，因此過去一年騰訊股價表現很好，但藍籌內需股如李寧（2331）、海底撈（6862）、蒙牛乳業（2319）及華潤啤酒（0291）股價均下跌，料這趨勢未來一年仍持續；而且他亦相信其他屬於舊經濟的內銀、內房、中資電訊及石油等藍籌股未來一年盈利增長乏力，這也會限制恒指成分股整體盈利增長空間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國晶片股 中日關係 神華（1088） 騰訊（700） 中國股市 恒指 人工智能（AI） 邦德資產管理首席投資總監梁江 封面故事

上 / 下一篇新聞

港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
港物業發展貸款連跌11季 6年新低 業界：住宅庫存多商廈空置率高 經濟復蘇始有轉機
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費
商業房產拖累 銀行撥備料未完
商業房產拖累 銀行撥備料未完
派息料升 看好神華福耀玻璃
派息料升 看好神華福耀玻璃
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
中國人渴望科技進步 未來發展一定不會差
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
摯達充電樁銷量領先 連年虧損
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
恒生：客戶對實體黃金需求升 9999金條等受捧 推網上買賣預約服務
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
新股季結前趕尾班車 京東工業四度申上市
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
陳茂波：港IPO活躍利A股 具聯動效應
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
金子：受惠黃金周 攜程call 17801
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：高息股再下跌空間料有限
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
張兆聰：無人機概念Elbit有條件炒上
伍禮賢：優必選受惠國策支持
伍禮賢：優必選受惠國策支持
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
涂國彬：金價續有新高可見 逐利避險角度皆然
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
巴克萊研究團隊：風險資產正面表現料延續到明年
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
袁國守：小注參與港股炒賣盛宴
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
簡慧敏：「內企出海專班」要與港專業服務強強聯手
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
《幫你格價》：國慶吃喝玩樂優惠懶人包
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
葉創成：敘做3個月港元定存年利率2.8厘
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
陳正犖：美元短線料續彈 難升破區間頂
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
許健生：TikTok協議：美國贏面子 中國贏大局
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
袁國守：黃金周將至 港股交投勢減
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
林少陽：比特幣未隨美股破頂要留意
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
李聲揚：讓市場克服商廈貶值
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
艾雲豪：企業「另結新歡」轉向私募信貸
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
劉思明：太依賴科技股撐大市 結構失衡
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
瑞銀認股證：資金流入好倉 小米牛58773
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
摩根大通亞洲：數據佳美匯升 美日購10787
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
周顯：建地庫停車場成本高 惟具戰略價值
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
王弼：高科技如何帶動整體貿易？
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
曾淵滄：四地產股跑贏恒指
湯文亮：美將領集結所為何事
湯文亮：美將領集結所為何事
陳永傑：新房策無為而治
陳永傑：新房策無為而治
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
廖偉強：樓市火車頭正加速開動
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
布少明：一手交投旺 延續「破千」宗
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
王品弟：三大利好因素 樓市蓄勢向上
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
新盤今季成交5840宗 逾6年新高 業界料全年交投逾2萬宗 一手新例後最旺
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
壽臣山15號洋房逾5.78億沽
恒地活道新盤woodis主打兩房
恒地活道新盤woodis主打兩房
太古主席半億購赤柱灘道分層
太古主席半億購赤柱灘道分層
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
培訓機構800萬購屯門栢麗廣場單位
壹沐單位實用 400餘呎有3房
壹沐單位實用 400餘呎有3房
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
第一城兩房售396萬 14年賺近倍
善用年金防長壽退休金不足
善用年金防長壽退休金不足