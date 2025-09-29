商業房產拖累 銀行撥備料未完

彭博行業研究估計，匯控（0005）、恒生（0011）、中銀香港（2388）、渣打（2888）和東亞（0023）5家銀行的本港CRE減值貸款在今年上半年合共增加85億元至520億元，預期下半年續再增加60億元至170億元，而減值貸款比率則由9.1%再升1至3個百分點。

物業抵押品價值降 須更多貸款減值

今年上半年多間銀行在減值貸款總額和比率升幅較去年下半年有所放緩。但有分析師認為CRE減值周期未完，因現時除了租金和空置率壓力增加，小型外資銀行開始清理不良貸款，有更多物業抵押品被強制出售（foreclosure）下，多了真實成交可參照，銀行因而需要下調抵押品價值，進而作出更多減值撥備。他預期未來數年銀行需維持較高貸款減值和信貸撥備，以時間換取空間漸漸消化不良資產。

仲量聯行香港主席曾煥平指出，最近一年銀行處理未能償還的貸款時，未如過往般積極委託清盤人出賣抵押物業，而是讓貸款續存等待市場回升，「現時商業房產的風平浪靜，是因為銀行暫時不處理」。分析師則稱，若銀行加快清理，例如市傳恒生出售CRE不良資產，會有助縮短撥備周期。

雖然多間銀行貸款撥備增加，但同時受惠高息環境、財富管理等手續費收入增長，抵消部分對盈利影響，各大上市本地銀行上半年均按年多派中期息。不過分析師對未來派息穩定存在憂慮，稱若美國持續減息帶來港息下調，而銀行仍需作出信貸撥備，明年盈利有下降的風險，因此在CRE貸款問題完全解決之前，較難對本地銀行前景樂觀。