私營物業投資半年跌9% 影響GDP增長不利消費

地產市場放緩不只影響直接經濟產出，對私人消費、專業服務也有間接影響。沈建富表示，樓價下跌帶來負財富效應打擊私人消費，估計拖低去年GDP增幅1.6個百分點，加上對地產相關法律、中介等服務需求減少、物業相關貸款下降等因素，估計拖累GDP增長約0.1個百分點。私人樓宇建造佔本港GDP比重亦萎縮，沈建富稱相對2018年佔GDP比重6.59%，至去年已降至5.56%，但在公共樓宇建造比例提升下，帶動整體樓宇建造在GDP的比例維持約10%。

學者：金融業帶動乘數效應遜地產業

截至上半年低，本港仍有2.7萬個住宅貨尾單位，按年增8000個。高庫存影響發展商新開發項目，據利嘉閣數據，去年私人住宅動工量5030伙，為有紀錄以來的23年新低，今年首7個月動工量則為2874伙，按年再跌37%（見圖3）。沈建富稱，目前市場對買樓熱情不高，或要較長時間才能減少庫存，現時起計或再需至少20個月才能降至較健康水平。

對於金融行業增長能否彌補地產收縮，沈建富稱金融業佔去年GDP約25%，估計推動去年GDP增長4.6個百分點，今年行業繼續增長下，數據上可以彌補地產的缺口，但金融業就業人口較少，帶動乘數效應不及地產行業。統計處數據顯示今6月至8月建造業和地產就業人數合共50.78萬，相對金融保險則為27.33萬人。