有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎

【明報專訊】2022年後高息環境直接或間接令近年中小型發展商和物業投資者面臨財務壓力，銀行放貸態度趨向審慎，或是拖累物業發展及投資貸款下跌因素之一。有企業融資界人士表示，銀行現時考慮中小型發展商融資，最重要看能否如恒基地產（0012）大股東李氏家族般，給予公司股東貸款，以及視乎這些發展商能否在落實融資時，盡快處理好具變數的高息債。以他現時所見，暫未見這些發展商可以籌到足夠資金去補足物業估值下跌的差價，若然這些發展商籌到足夠資金補足差價，相信銀行仍會維持對其信貸。
恒生擬售不良貸 分析：料非易事
本港銀行於香港商業房地產貸款質素轉差，亦影響銀行放款能力，仲量聯行香港主席曾煥平稱銀行要清理現有呆壞帳負擔，才能重新拆借新資金，「就算有人想做（物業投資），銀行都借不到」。近日市傳恒生（0011）尋求向第三方出售不良貸款，他認為並非易事，料當時承做的貸款利率不吸引，需以較大折讓才能出售。
銀行若要通過收回貸款、抵押物業以清理不良資產，有分析師認為亦不容易，除了不想接手抵押品後低價賣出，大型本港銀行的貸款市佔較大，一旦大幅收回或減少貸款，或引起金管局對系統性風險的關注。今年5月新世界（0017）籌組200億元再融資，市傳有外資行不再參與並要求貸款到期時還款，金管局當時有向銀行了解退出原因。
