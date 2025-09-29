有中小發展商受壓 銀行放貸轉趨審慎

恒生擬售不良貸 分析：料非易事

本港銀行於香港商業房地產貸款質素轉差，亦影響銀行放款能力，仲量聯行香港主席曾煥平稱銀行要清理現有呆壞帳負擔，才能重新拆借新資金，「就算有人想做（物業投資），銀行都借不到」。近日市傳恒生（0011）尋求向第三方出售不良貸款，他認為並非易事，料當時承做的貸款利率不吸引，需以較大折讓才能出售。

銀行若要通過收回貸款、抵押物業以清理不良資產，有分析師認為亦不容易，除了不想接手抵押品後低價賣出，大型本港銀行的貸款市佔較大，一旦大幅收回或減少貸款，或引起金管局對系統性風險的關注。今年5月新世界（0017）籌組200億元再融資，市傳有外資行不再參與並要求貸款到期時還款，金管局當時有向銀行了解退出原因。