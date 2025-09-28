明報新聞網
經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：手機遊戲將進入每秒165幀時代

【明報專訊】當遊戲玩家也習慣了手機遊戲的畫面更新率（幀率）（Frame Rate）上限是每秒120幀（120 FPS）時，OPPO旗下副線品牌「一加」（One Plus）宣布已取得突破。

9月26日「一加遊戲大會2025」上，一加中國區總裁李傑宣布，將會引領手機遊戲進入每秒165幀（165 FPS）時代。將於10月亮相的「一加15」智能手機，將會搭載一加研發的新一代「風馳」遊戲核心，協同調度CPU、GPU、NPU三大核心處理單元，在驍龍8至尊版處理器配合下，令手機遊戲實現每秒165幀 。

現時，一加15已經可以在第一人稱射擊、多人線上戰鬥（MOBA）、格鬥、賽車、音樂、策略等六大類手機遊戲實現原生165 FPS超高幀體驗。其中《三角洲行動》、《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《和平精英》等多個主流手機遊戲都將會支援每秒165幀模式。相對於每秒120幀，每秒165幀的輸出多45個畫面，每個畫面顯示速度提升27%，也有助提升操作速度。OPPO遊戲中心負責人譚皓稱，每秒165幀超高幀率能夠讓玩家在第一人稱射擊遊戲中發現敵人更早，開槍更快，瞄準預判更準，火力對拼更猛烈。

據悉，手機遊戲畫面更新率上次提升至每秒120幀是在2020年，當年也是由一加帶頭。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

薛偉傑 行銷新意思

