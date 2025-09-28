明報新聞網
中國掌控綠能原材料供應 成外交籌碼

【明報專訊】中國環保能源能拋離西方，並非一朝一夕之事，關鍵在於原材料供應。綜合學者與外媒分析，中國早於30年前趁西方國家收緊環保政策時，大加發展不環保的原材料開採事業，為今日環保能源的原材料供應奠定基礎，中國更可以此為外交籌碼，若加上特朗普重返化石燃料方針，恐怕中美兩國在環保能源界裏差距擴大。

柏克萊加州大學高曼公共政策學院研究員Stephen Lezak於The Conversation撰文，回顧上世紀冷戰期間，美蘇各自追逐遠程導彈、人造衛星等先進科技，今日各國則將重心放在人工智能及新世代能源。他讚賞美國在人工智能已拋離各國，但中國在新能源方面則追得愈來愈貼，原因出在政治上。

趁西方收緊環保法規 奠定基礎

Stephen Lezak回想，1990年代發達國家收緊國內環保法規，中國卻少理工人健康，逐步發展這類對環境有害的生產來做，確保戰略資源的供應。去年中國提煉全球逾七成的鈷，91%的石墨，並生產92%已處理的稀土元素（見圖2），這些金屬都對發展高科技生產至關重要。中國確保供應後，內地廠商可以低價隨時取得關鍵元素，中央政府亦可以此為政治工具。

他舉例稱，中國壟斷了關鍵礦物如鋰、鎳等，並鎖定出口國盟友，又不時以其供應鏈來威脅他國，並禁止出口鎵、鍺等多種電子產品、光學產品、半導體常用的原料到美國。

分析：美重返化石燃料為死路

《華爾街日報》看法相似，指許多分析員早就認為中國在環保能源界超越美國，特朗普政府重返化石燃料的方針更使差距擴大。該報提到，中國已壟斷展開綠色革命所需的原材料，如鎳、鈷、石墨等，均對製造電池及太陽能板不可或缺。

Stephen Lezak認定美國在先進能源界仍有力一戰，例如美國企業正於地熱、循環再用電池等其他能源技術方面發展創新方法，問題只出在特朗普政府身上，退出新能源戰場，重返化石燃料業，不論在財政上或道德上，均是死路一條。

