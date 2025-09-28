明報新聞網
經濟
企業地球村

創投訪華後 棄投資西方環保企業

【明報專訊】一批專門投資初創企業的國際投資者月前遠赴中國，訪問多家企業，結果思想深受衝擊，不得不調整投資策略。據報他們驚覺中國工廠效率驚人，清潔能源等環保行業徹底拋離西方，索性放棄投資在西方相關行業，免與中國硬碰。有金融界人士分析，中國環保業崛起，與其政府體制及補貼政策有關，遠勝西方企業更是因為美國現屆政府放棄環保理念，留下空位由中國補上，建議大家親身到訪中國，戳破西方國家身處的「泡沫」。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華盛頓郵報》、The Conversation

彭博報道，8名初創投資者7月到訪中國，參觀工廠並與企業創辦人交談，這段旅程令他們眼界大開，進一步了解中國各行各業現况，並改變了他們部分投資策略。

他們到訪寧德時代（3750）廠房，觀看鋰電池生產方式。創投公司2150聯席創辦人Jacob Bro稱，他們看到最自動、最先進的生產線，12條並排，周圍還有更多生產線，「當你看到那一幕，你會醒覺想追上去也是徒勞，這不會成功的。」

總部設於柏林的創投公司Planet A Ventures聯席創辦人Nick de la Forge表示，旅程前他也思量過中國在環保業遙遙領先，親身訪問後，索性決定不再投資西方的環保業，包括電池製造及回收、電解槽、太陽能及風能硬件等。他更暗示，中國將汰弱留強的達爾文主義發揮得淋漓盡致，只有強者生存，教他大開眼界。

認為西方電池製造業「玩完」

Extantia Capital合伙人Yair Reem指出，此行令他公司放棄投資在西方的電池廠商，轉為與中國企業就供應鏈尋求合作。他補充，看到中國電池廠商的主導地位，西方電池製造業已經「玩完了（game over）」。

彭博綜合該批初創投資者觀察，認為中國初創公司專注於漸進式技術進步，而不是顛覆現狀。此外，他們亦認為中國即使禁止了996模式（每日工作早上9點至晚上9點，每周工作6日），但仍影響目前勞動市場的規範。該批初創投資者現時未能直接投資於中國，但至少將策略調整至極力避免在清潔能源業與中國交鋒。

調整策略 避免清潔能源業與華企交鋒

目前中國在全球環保業已佔盡優勢，如80%太陽能板產自中國，60%風力渦輪機也是來自中國，還有70%電動車及75%電池是中國製造（見圖1），成本更低於歐美廠商。除了產量驚人外，中國在專利戰場亦得佔上風。中國在全球清潔能源專利中佔約75%份額，並主導許多用於環保科技的關鍵礦物的供應鏈。

《華盛頓郵報》稱，中國經濟增長急速放緩，消費、就業、樓市均見低迷，令可再生能源範疇成績更見突出。根據芬蘭能源及清潔空間研究中心資料顯示，綠色能源去年佔中國一成經濟增長。北京大學能源研究院研究員楊雷認為，中國國內大家都殷切發展這些行業，最大原因是能賺錢，不止政府，現在連一般人都感受到這些行業是經濟增長的巨大驅動力。

中國在環保行業表現突出，或與其體制離不開關係。Systemiq Capital經營合伙人Irena Spazzapan將中國在環保業的成績歸因於其政治考量，指出中國一直將能源安全放第一，希望達到能源自主，故在可再生能源界領先。她又提到，中國很不尊重股東利益，長期產能過剩，又有殘酷價格戰，侵蝕公司股權利益。她形容，中國體制重視規模多於盈利能力。

學者：中國模式 投資者可獲利益不多

Yair Reem亦有同感，稱中國做法與西方相反，中國企業先製造容易打入市場的產品，消化市况後擴大規模，然後「做瘋狂的事」。該批初創投資者透露，他們在中國到處都看到這個運作模式，新公司如固體電池廠商欣界能源，到一些龍頭公司如電動車廠比亞迪（1211）等都是如此。史丹福大學胡佛研究所研究員王旦分析，中國模式依賴大量的國家權力和消費者權力，但金融投資者可獲利益不多。

彭博評論，隨着美國總統特朗普取消上屆政府的環保政策，歐洲又陷入監管僵局，中國卻將西方初創企業拒諸門外，現在中國反而成為引領全球邁向綠色未來的最大驅動力。

美退出《巴黎協定》 中國補上位置

特朗普第一次出任總統時，已退出以緩和氣候惡化為目標的《巴黎協定》，聲言協定有損美國經濟；其後拜登接任時重新加入。到今年初特朗普重返白宮，再度退出協定。此外，特朗普向多國發動關稅戰，惹來多個盟國不滿。慕尼黑工業大學巴伐利亞公共政策學院氣候及環境政策主席Miranda Schreurs認為，美國相關方針留下真空，被中國有機可乘，情况堪虞。

卡內基國際和平基金會研究員Milo McBride認為，中國在清潔能源界為單一龍頭，美國等其他國家要將中國從龍頭寶座拉下，將損耗大批資金，且很難做到。

為麥格理前董事總經理的Energy Impact Partners合伙人Ashwin Shashindranath警告，此行所見所聞「非常清楚」地表明，西方投資者對中國有誤解，生活在「泡沫之中」。就連曾於高盛及巴克萊任投資銀行家的Kompass合伙人Talia Rafaeli也表示：「大家都需要這樣的旅程。」

