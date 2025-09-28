內地法院列失信被執行人 零跑：期限內已付清款項

涉合同糾紛 正磋商車輛過戶

據中國執行信息公開網披露，有關執行買賣合同糾紛一案的申請於今年6月17日立案，廣州市白雲區人民法院於上周四決定將零跑汽車和凌跑汽車商貿均列為失信被執行人。根據生效法律文書確定義務，被告凌跑汽車商貿欠原告廣州首汽汽車服務款項361.8萬元，包括租金41.6萬元、購車款271.57萬元、逾期付款違約金44.64萬元和律師費4萬元，凌跑汽車商貿同意於去年6月27日前一筆過支付，而另一被告零跑汽車對凌跑汽車商貿的債務承擔連帶清償責任。

此外，零跑汽車和凌跑汽車商貿在支付款項3個月內，需協助廣州首汽汽車服務將涉案73部車輛變更登記至凌跑汽車商貿名下，相關過戶手續費用及罰款由凌跑汽車商貿承擔。

零跑汽車回應，關注到因業務糾紛被強制執行報道，集團已於去年6月25日支付全部款項。對於尚未解決的車輛過戶事項，集團正和廣州首汽汽車服務磋商解決。