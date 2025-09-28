明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地法院列失信被執行人 零跑：期限內已付清款項

【明報專訊】電動車企業零跑汽車（9863）和全資子公司凌跑汽車商貿，上周四（25日）被內地法院列為失信被執行人，集團董事長兼首席執行官朱江明也被法院發布限制消費令。集團昨天發聲明稱，事件涉及與廣州首汽汽車服務一宗合同糾紛，已於期限內履行支付全部款項361.8萬元（人民幣，下同），正磋商解決車輛過戶事項，目前一切運作正常。

涉合同糾紛 正磋商車輛過戶

據中國執行信息公開網披露，有關執行買賣合同糾紛一案的申請於今年6月17日立案，廣州市白雲區人民法院於上周四決定將零跑汽車和凌跑汽車商貿均列為失信被執行人。根據生效法律文書確定義務，被告凌跑汽車商貿欠原告廣州首汽汽車服務款項361.8萬元，包括租金41.6萬元、購車款271.57萬元、逾期付款違約金44.64萬元和律師費4萬元，凌跑汽車商貿同意於去年6月27日前一筆過支付，而另一被告零跑汽車對凌跑汽車商貿的債務承擔連帶清償責任。

此外，零跑汽車和凌跑汽車商貿在支付款項3個月內，需協助廣州首汽汽車服務將涉案73部車輛變更登記至凌跑汽車商貿名下，相關過戶手續費用及罰款由凌跑汽車商貿承擔。

零跑汽車回應，關注到因業務糾紛被強制執行報道，集團已於去年6月25日支付全部款項。對於尚未解決的車輛過戶事項，集團正和廣州首汽汽車服務磋商解決。

相關字詞﹕糾紛 朱江明 失信被執行人 零跑汽車

上 / 下一篇新聞