特朗普據報按外國電子設備晶片價值徵關稅

此外，美國商務部考慮對在美投資製造業給予等額關稅豁免政策，企業須將50%產能轉移到美國生產，但具體如何實施或是否會推進尚未清楚。消息人士指商務部曾提議豁免對晶片製造設備徵收關稅，以免增加在美國生產半導體的成本，但特朗普不喜歡普遍給予豁免政策。

白宮發言人Kush Desai回應，美國不能依賴外國進口對國家和經濟安全至關重要的半導體產品，特朗普政府正實施一項多管齊下方案，透過徵收關稅、減稅、放鬆管制和能源供應，推動關鍵製造業回流美國。不過美國企業研究所經濟學家Michael Strain稱，有關計劃或推高消費品成本和通脹，因為即使產品在美國生產，也會因進口關鍵零部件被徵關稅。

此外，《華爾街日報》指出，特朗普尋求晶片企業在美國生產晶片的數量，須等同其客戶自海外進口數量，否則將面臨徵收關稅。消息指相關計劃將建立「1比1生產比例」，但在廠房建設與生產初期，進口晶片可能仍享有豁免徵收關稅，並設有寬限期。Gabelli Funds投資組合經理John Belton認為，1比1比例在實施方面非常困難，且可能需時多年。