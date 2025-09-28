明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

特朗普據報按外國電子設備晶片價值徵關稅

【明報專訊】路透社引述消息稱，美國總統特朗普正考慮按外國進口電子設備所含晶片價值徵收關稅，以推動製造業轉移到美國。據報商務部初步考慮按晶片價值徵收25%關稅，來自日本和歐盟的電子產品則徵收15%關稅，相關計劃仍可能有調整。

此外，美國商務部考慮對在美投資製造業給予等額關稅豁免政策，企業須將50%產能轉移到美國生產，但具體如何實施或是否會推進尚未清楚。消息人士指商務部曾提議豁免對晶片製造設備徵收關稅，以免增加在美國生產半導體的成本，但特朗普不喜歡普遍給予豁免政策。

白宮發言人Kush Desai回應，美國不能依賴外國進口對國家和經濟安全至關重要的半導體產品，特朗普政府正實施一項多管齊下方案，透過徵收關稅、減稅、放鬆管制和能源供應，推動關鍵製造業回流美國。不過美國企業研究所經濟學家Michael Strain稱，有關計劃或推高消費品成本和通脹，因為即使產品在美國生產，也會因進口關鍵零部件被徵關稅。

此外，《華爾街日報》指出，特朗普尋求晶片企業在美國生產晶片的數量，須等同其客戶自海外進口數量，否則將面臨徵收關稅。消息指相關計劃將建立「1比1生產比例」，但在廠房建設與生產初期，進口晶片可能仍享有豁免徵收關稅，並設有寬限期。Gabelli Funds投資組合經理John Belton認為，1比1比例在實施方面非常困難，且可能需時多年。

相關字詞﹕特朗普 製造業 電子設備 關稅 晶片

上 / 下一篇新聞